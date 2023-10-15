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Сийярто рассказал, из-за чего в ЕС политиков объявляют "агентами Кремля" - РИА Новости, 15.10.2023
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10:38 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/es-1902872823.html
Сийярто рассказал, из-за чего в ЕС политиков объявляют "агентами Кремля"
Сийярто рассказал, из-за чего в ЕС политиков объявляют "агентами Кремля" - РИА Новости, 15.10.2023
Сийярто рассказал, из-за чего в ЕС политиков объявляют "агентами Кремля"
В Евросоюзе невозможно обсуждать стратегические вопросы европейского будущего из-за их политизации, если мнение какого-либо политика не соответствует мнению... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T10:38
2023-10-15T10:38
венгрия
петер сийярто
евросоюз
украина
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Евросоюзе невозможно обсуждать стратегические вопросы европейского будущего из-за их политизации, если мнение какого-либо политика не соответствует мнению либерального большинства, его будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как "путинист", "российский шпион" или "кремлевский пропагандист"... Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьезное влияние на европейское будущее", - сказал Сийярто в беседе с агентством. Как подчеркнул министр, Будапешт убежден, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС на объединение. "Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально", - добавил он. По словам Сийярто, и до событий на Украине в Евросоюзе "было сложно вести рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам", а после февраля 2022 года "это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".
https://ria.ru/20231005/putin-1900822488.html
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венгрия, петер сийярто, евросоюз, украина, в мире
Венгрия, Петер Сийярто, Евросоюз, Украина, В мире
Сийярто рассказал, из-за чего в ЕС политиков объявляют "агентами Кремля"

Сийярто: политиков в ЕС объявляют путинистами за отличное от мейнстрима мнение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Евросоюзе невозможно обсуждать стратегические вопросы европейского будущего из-за их политизации, если мнение какого-либо политика не соответствует мнению либерального большинства, его будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как "путинист", "российский шпион" или "кремлевский пропагандист"... Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьезное влияние на европейское будущее", - сказал Сийярто в беседе с агентством.
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Как подчеркнул министр, Будапешт убежден, что нужно честно оценивать, какое влияние окажет вступление Украины в ЕС на объединение.
"Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально", - добавил он.
По словам Сийярто, и до событий на Украине в Евросоюзе "было сложно вести рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам", а после февраля 2022 года "это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".
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