Сийярто рассказал, из-за чего в ЕС политиков объявляют "агентами Кремля"
Сийярто: политиков в ЕС объявляют путинистами за отличное от мейнстрима мнение
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. В Евросоюзе невозможно обсуждать стратегические вопросы европейского будущего из-за их политизации, если мнение какого-либо политика не соответствует мнению либерального большинства, его будут воспринимать как "кремлевского пропагандиста", заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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"Если твое мнение на 110% не соответствует либеральному мейнстриму, ты сразу же воспринимаешься как "путинист", "российский шпион" или "кремлевский пропагандист"... Из-за этой политизации стало невозможно рационально обсуждать важные, стратегические вопросы, проблемы, имеющие долгосрочное и серьезное влияние на европейское будущее", - сказал Сийярто в беседе с агентством.
"Было бы замечательно, если бы в Европейском союзе хоть что-нибудь обсуждали рационально и прагматично. К сожалению, сейчас это нереально", - добавил он.
По словам Сийярто, и до событий на Украине в Евросоюзе "было сложно вести рациональный, здравый и уважительный диалог по важным вопросам", а после февраля 2022 года "это стало совсем невозможным, потому что все дебаты оказываются под влиянием идеологии, догматизма".