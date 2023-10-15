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В Хабаровске "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие

В Хабаровске "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 15.10.2023

В Хабаровске "скорая" попала в ДТП, есть пострадавшие

Жительницу Хабаровского края, которую на "скорой" везли в больницу в Комсомольске-на-Амуре, получила травму позвоночника в аварии скорой помощи и Toyota Land... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T06:12

2023-10-15T06:12

2023-10-15T07:05

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт - РИА Новости. Жительницу Хабаровского края, которую на "скорой" везли в больницу в Комсомольске-на-Амуре, получила травму позвоночника в аварии скорой помощи и Toyota Land Cruiser, также пострадал фельдшер, сообщил РИА Новости представитель краевой прокуратуры."Бабушку везли в больницу, когда со "скорой" столкнулся внедорожник Toyota Land Cruiser. От удара медмашина завалилась на бок, пенсионерка получила травму позвоночника, фельдшер - ушибы лица. Пострадавшую госпитализировали, медработник лечится амбулаторно", - сообщил собеседник агентства, добавив, что авария произошла в субботу.Он уточнил, что прокуратура проводит проверку после ДТП внедорожника и "скорой".По информации ГИБДД Хабаровского края, авария произошла у дома №46 по проспекту Ленина: 36-летний водитель Toyota Land Cruiser при повороте не предоставил преимущество автомобилю "Газ Соболь" скорой медицинской помощи, который двигался с включённой свето-звуковой сигнализацией. Внедорожник врезался в медмашину, она завалилась на бок. На место выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники ОБ ДПС ГИБДД."По словам водителя внедорожника, он не увидел машину скорой помощи, (поэтому и не уступил дорогу - ред.)", - сообщили РИА Новости в ГИБДД Хабаровского края.

https://ria.ru/20231014/avariya-1902835899.html

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происшествия, авто, хабаровск, хабаровский край, гибдд мвд рф