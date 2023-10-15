https://ria.ru/20231015/dorozhnoe_khozyaystvo-1902483154.html

День работников дорожного хозяйства в России

День работников дорожного хозяйства в России - РИА Новости, 15.10.2023

День работников дорожного хозяйства в России

Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T01:07

2023-10-15T01:07

2023-10-15T01:07

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день работников дорожного хозяйства в россии

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Профессиональный праздник "День работников дорожного хозяйства" отмечается в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года. До этого с 1996 года работники дорожного хозяйства справляли свой праздник в последнее воскресенье октября вместе с работниками автомобильного транспорта. В 2023 году День работников дорожного хозяйства выпадает на 15 октября.Дороги являются одним из наиболее важных элементов инфраструктуры государства. От степени развития дорожной сети напрямую зависит экономическое процветание и обороноспособность страны. Из-за огромной территории, сурового климата, наличия большого количества препятствий (лесов, заболоченных местностей) строительство дорог в России всегда было сопряжено со значительными трудностями.В древнерусском государстве, сформировавшемся к концу IX века на богатейшей, но неосвоенной территории, большую часть которой занимали непроходимые леса, роль дорог выполняли реки, так как все русские города и большая часть сел располагались на их берегах. Летом по рекам плавали, зимой ездили на санях. Поэтому одними из первых дорожных сооружений стали мосты.Татаро-монгольское нашествие сыграло двойственную роль в развитии дорожной системы русских земель. С одной стороны, в результате походов Батыя была основательно подорвана экономика русских княжеств, разрушены десятки городов, значительная часть населения погибла, еще часть была уведена в плен. Все это в итоге привело к сокращению торговли и запустению дорог. В то же время, подчинив Северо-Восточную Русь и сделав ее "улусом" (частью) Золотой Орды, татары ввели здесь позаимствованную в Китае систему почтового сообщения, что по сути явилось революцией в развитии дорожной сети древнерусского государства. Вдоль дорог начали располагать станции ордынской почты, именовавшиеся "ямами" (от монгольского "дзям" "дорога"). Служащих на станциях называли ямщиками (от тюркского "ямджи" "гонец"). Содержание "ямов" ложилось на местное население, оно же исполняло подводную повинность, т.е. обязано было предоставлять своих лошадей и подводы ордынским послам или гонцам.В XVI-XVII веках продолжалось расширение территории страны: в состав России вошли Поволжье, Приуралье, Западная Сибирь. В связи с этим дороги приобретали все большее значение: по ним гонцы со всех окраин доставляли в Москву известия о вторжениях иноземных войск, мятежах и неурожаях. Центральная власть проявляла особую заботу о развитии унаследованной от татар ямской почты.При Иване Грозном, в 1555 году, был создан единый орган управления дорожным делом – Ямская изба. Уже в начале XVI века были составлены первые справочники для путников о больших российских дорогах – с указанием маршрутов, основных расположенных на них населенных пунктов и расстояний между ними. Это были "Русский дорожник", "Пермский" и "Югорский" "дорожники". К концу XVI века появились и "изгонные книги" с описанием мелких дорог местного значения. Начало систематическому строительству дорог было положено в начале XVIII века при Петре I сооружением "першпективной дороги" Санкт-Петербург – Москва. Она была грунтовой, местами укреплялась бревенчатым настилом. Эта трасса предназначалась главным образом для почтового сообщения и в межсезонье приходила в полную негодность. Развитие торговли требовало более полноценной дорожной инфраструктуры.В 1817-1834 годах трасса Санкт-Петербург – Москва была вымощена щебенкой и булыжниками, а в 1930-х годах на ней было устроено асфальтобетонное покрытие.В XX веке индустриализация дала мощный импульс развитию дорожной сети государства. В эти годы формировалась транспортная инфраструктура не только Центральной России, но и самых отдаленных уголков страны – азиатской части, Дальнего Востока. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) многие трассы работали как рокады, доставляя на фронты технику и боеприпасы, обеспечивая снабжение тыла и обороноспособность СССР.После войны в кратчайшие сроки были восстановлены разрушенные дороги и стали строиться новые. Во второй половине XX столетия дорожная сеть продолжала развиваться и совершенствоваться.С 1983 года в стране строилось более 10 тысяч километров автодорог в год. Период с 1970 по 1985 год стал самым плодотворным в работе дорожников. Более 95% населения России получило стабильную дорожную сеть. Всего за 15 лет было построено и реконструировано более 150 тысяч километров дорог с твердым покрытием.В результате к 1990 году сеть дорог общего пользования в РСФСР составила 455,4 тысячи километров, в том числе 41 тысячу километров дорог общегосударственного и 57,6 тысячи километров республиканского значения.Переход к рыночной экономике потребовал пересмотра и коренного изменения сути многих социально-экономических категорий. Вводились новые формы собственности, менялись подходы к планированию, управлению производственными отношениями – все это коснулось и дорожной отрасли. Несмотря на все трудности в 1997-1999 годах в стране наметились положительные тенденции как в развитии дорожной сети, так и в эффективности функционирования дорожного хозяйства.С каждым годом федеральная дорожная сеть прирастает сотнями новых километров трасс. Совершенствование дорожной сети, ее модернизация являются одним из стратегических приоритетов государства. За последнее время автопарк дорожного хозяйства пополнился передовой специализированной техникой и механизмами, благодаря чему значительно сократились сроки ремонта существующих и строительство новых трасс. Активно ведется разработка надежных логистических схем, развязок и сооружений, удобных как для пешеходов, так и для транспортных потоков. Вводятся в строй современные скоростные автомагистрали, отвечающие повышенным требованиям безопасности и с увеличенным периодом эксплуатации, реализуются проекты международных транспортных коридоров.Последнее десятилетие дорожного хозяйства России ознаменовано успешной реализацией мегапроектов. Появилась новая современная автомобильная инфраструктура города Сочи, построены сотни новых километров дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, развиваются Московский и Санкт-Петербургский транспортные узлы, совершенствуются трассы Северного Кавказа и Урала. На Дальнем Востоке одним из наиболее грандиозных объектов стал мост через пролив Босфор Восточный на острове Русский во Владивостоке. Положительные изменения в Дальневосточном федеральном округе были связаны также со строительством федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита – Хабаровск.Крупнейшим проектом не только для юга России, но и для всей страны стало строительство моста через Керченский пролив. Всего за тысячу дней в Вологодской области был построен один из самых протяженных вантовых мостов в России – Архангельский. В августе 2022 года состоялось открытие объекта. Важным инфраструктурным проектом Вологодской области также стало строительство обхода города Вологды. Важной транспортной вехой для регионов Северного Кавказа стало строительство обхода города Пятигорска на трассе Р-217 "Кавказ". Внушительным импульсом к развитию курортов Кавказских Минеральных Вод стала реконструкция трассы А-157 Минеральные Воды – Кисловодск, которая соединяет местный международный аэропорт с городами Железноводск, Ессентуки, Кисловодск.В Приволжье тоже активно модернизировались ключевые магистрали. Так, в Пермском крае за три года был реконструирован важнейший участок трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург на подъезде к городу Перми. Транспортно-логистические изменения коснулись и регионов Сибири. На Алтае продолжается комплексное развитие трассы Р-256 "Чуйский тракт". Ведется реконструкция трасс Р-257 "Енисей", Р-504 "Колыма", М-5 "Урал", Р-254 "Иртыш". В начале сентября 2023 года был запущен участок трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса (Нижегородская область). Одновременно с этой трассой было открыто северное направление Московского скоростного диаметра и южный обход Арзамаса. Открытие всей трассы М-12 запланировано на конец 2023 года. Ее общая протяженность составит 810 километров, дорога проходит через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, Шали. Она позволит доехать от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. В последние годы особое внимание уделяется развитию дорог в небольших населенных пунктах, где жителям зачастую приходится преодолевать значительные расстояния, чтобы добраться к социально значимым учреждениям.В 2021-2022 годах в рамках транспортной части государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" было введено в эксплуатацию более 480 километров автомобильных дорог. Ожидается, что по итогам 2023 года в эксплуатацию будет введено 343 километра дорог в 41 регионе страны. В июне 2022 года правительство утвердило план дорожного строительства на 2023-2027 годы. По итогам выполнения пятилетнего плана в стране будет построено и реконструировано более четырех тысяч километров дорог, еще три тысячи километров трасс расширят с двух до четырех полос. Также в планах ‒ ремонт 110 тысяч километров дорог, включая 650 мостовых сооружений.В программу включены работы по развитию транспортных коридоров "Север ‒ Юг" и "Запад ‒ Восток", маршруту Казань ‒ Екатеринбург. Планируется завершить строительство 46 обходов городов и населенных пунктов, таких как Тверь, Волгоград, Гудермес, Владикавказ, Калуга, Липецк, Нижнекамск и Набережные Челны, Хасавюрт и Дербент. Общий объем финансирования программы составляет 13,2 триллиона рублей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

справки, россия, москва, дальний восток, иван грозный, петр i, день работников дорожного хозяйства в россии