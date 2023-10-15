https://ria.ru/20231015/deti-1902855006.html

Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии

Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023

Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии, передает ее пресс-служба. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T07:15

2023-10-15T07:15

2023-10-15T09:16

россия

сирия

общество

мария львова-белова

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии, передает ее пресс-служба."При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину", — говорится в релизе.Борт ВКС с детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 15 октября. В Россию вернули 23 мальчика и 11 девочек в возрасте от четырех до 16 лет. Некоторые из них родились уже на территории Сирии.Помощь в вывозе оказали военнослужащие российской группировки, дислоцированной в арабской республике. На всем маршруте детей сопровождали врачи детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава, рассказали в пресс-службе.После медицинского обследования в одной из столичных клиник всех детей устроят под опеку их родственников в десяти регионах."Все дети чувствуют себя нормально. Есть несколько детей с инфекционными заболеваниями, есть несколько детей с уже устарелыми травмами и с осложнениями по почкам, по сердцу. Сейчас это все мы будем смотреть в больнице, обследовать детей. Им будет назначено лечение, и через определенное количество времени за ними приедут родственники", — сказал Львова-Белова.Она пояснила, что работа по поиску детей продолжится."У нас еще есть документы на более 150 детей, готовые документы. И мы очень надеемся, что курдская сторона будет идти нам навстречу и в ближайшее время мы сможем вывезти еще одну группу детей, несмотря на все сложности", — добавила детский омбудсмен.В июле Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии 200 российских детей, находящихся там в лагерях беженцев. Документы для этого подготовлены, но есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение омбудсмена.Всего с 2018 года из ближневосточного региона удалось вернуть 513 детей, включая вывезенных сегодня. В прошлом году на родину вернулись 69 детей, а в марте этого года — еще 56.

https://ria.ru/20231011/deputat-1901906086.html

https://ria.ru/20231014/zalozhniki-1902774383.html

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россия, сирия, общество, мария львова-белова