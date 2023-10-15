Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 15.10.2023 (обновлено: 09:16 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/deti-1902855006.html
Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии
Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии - РИА Новости, 15.10.2023
Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии
Детский омбудсмен Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии, передает ее пресс-служба. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T07:15
2023-10-15T09:16
россия
сирия
общество
мария львова-белова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878780695_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_61d51398a7c0ef3ae0cb5b9fe68b2517.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии, передает ее пресс-служба.&quot;При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину&quot;, — говорится в релизе.Борт ВКС с детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 15 октября. В Россию вернули 23 мальчика и 11 девочек в возрасте от четырех до 16 лет. Некоторые из них родились уже на территории Сирии.Помощь в вывозе оказали военнослужащие российской группировки, дислоцированной в арабской республике. На всем маршруте детей сопровождали врачи детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава, рассказали в пресс-службе.После медицинского обследования в одной из столичных клиник всех детей устроят под опеку их родственников в десяти регионах."Все дети чувствуют себя нормально. Есть несколько детей с инфекционными заболеваниями, есть несколько детей с уже устарелыми травмами и с осложнениями по почкам, по сердцу. Сейчас это все мы будем смотреть в больнице, обследовать детей. Им будет назначено лечение, и через определенное количество времени за ними приедут родственники", — сказал Львова-Белова.Она пояснила, что работа по поиску детей продолжится.&quot;У нас еще есть документы на более 150 детей, готовые документы. И мы очень надеемся, что курдская сторона будет идти нам навстречу и в ближайшее время мы сможем вывезти еще одну группу детей, несмотря на все сложности&quot;, — добавила детский омбудсмен.В июле Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии 200 российских детей, находящихся там в лагерях беженцев. Документы для этого подготовлены, но есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение омбудсмена.Всего с 2018 года из ближневосточного региона удалось вернуть 513 детей, включая вывезенных сегодня. В прошлом году на родину вернулись 69 детей, а в марте этого года — еще 56.
https://ria.ru/20231011/deputat-1901906086.html
https://ria.ru/20231014/zalozhniki-1902774383.html
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878780695_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_31d8833d15d13482db6e45d222956c4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сирия, общество, мария львова-белова
Россия, Сирия, Общество, Мария Львова-Белова
Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии

Омбудсмен Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии, передает ее пресс-служба.
«

"При содействии уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой дети, находившиеся в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии, вернулись на родину", — говорится в релизе.

Борт ВКС с детьми приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский в ночь на 15 октября. В Россию вернули 23 мальчика и 11 девочек в возрасте от четырех до 16 лет. Некоторые из них родились уже на территории Сирии.
Помощь в вывозе оказали военнослужащие российской группировки, дислоцированной в арабской республике. На всем маршруте детей сопровождали врачи детской клинической больницы РНИМУ имени Н. И. Пирогова и Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава, рассказали в пресс-службе.
Сдача экзаменов - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Депутат предложила бесплатно обучать детей иностранцев — участников СВО
11 октября, 06:11
После медицинского обследования в одной из столичных клиник всех детей устроят под опеку их родственников в десяти регионах.
"Все дети чувствуют себя нормально. Есть несколько детей с инфекционными заболеваниями, есть несколько детей с уже устарелыми травмами и с осложнениями по почкам, по сердцу. Сейчас это все мы будем смотреть в больнице, обследовать детей. Им будет назначено лечение, и через определенное количество времени за ними приедут родственники", — сказал Львова-Белова.
Она пояснила, что работа по поиску детей продолжится.
«

"У нас еще есть документы на более 150 детей, готовые документы. И мы очень надеемся, что курдская сторона будет идти нам навстречу и в ближайшее время мы сможем вывезти еще одну группу детей, несмотря на все сложности", — добавила детский омбудсмен.

В июле Львова-Белова рассказала РИА Новости, что планирует вернуть из Сирии 200 российских детей, находящихся там в лагерях беженцев. Документы для этого подготовлены, но есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение омбудсмена.

В марте досудебная палата Международного уголовного суда, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. МУС обвиняет их в депортации детей, которых российские власти вывозили из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что постановка вопроса об аресте неприемлема, а любые решения МУС ничтожны.

Всего с 2018 года из ближневосточного региона удалось вернуть 513 детей, включая вывезенных сегодня. В прошлом году на родину вернулись 69 детей, а в марте этого года — еще 56.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
ООН призвала ХАМАС освободить детей, удерживаемых в заложниках
Вчера, 15:55
 
РоссияСирияОбществоМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала