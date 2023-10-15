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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН - РИА Новости, 15.10.2023

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауру Виейра поговорили по телефону, обсудили мероприятия СБ ООН, председательство в котором... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:44

2023-10-15T18:44

2023-10-15T18:52

бразилия

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мауру виейра

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауру Виейра поговорили по телефону, обсудили мероприятия СБ ООН, председательство в котором переходит к Бразилии, сообщается на сайте МИД России."По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилии Мауру Виейрой. Предметно рассмотрены мероприятия Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Бразилии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231007/voyna-1901160389.html

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бразилия, оон, россия, сергей лавров, мауру виейра, в мире