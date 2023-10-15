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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН - РИА Новости, 15.10.2023
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18:44 15.10.2023 (обновлено: 18:52 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/brasil-1902928526.html
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН - РИА Новости, 15.10.2023
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауру Виейра поговорили по телефону, обсудили мероприятия СБ ООН, председательство в котором... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T18:44
2023-10-15T18:52
бразилия
оон
россия
сергей лавров
мауру виейра
в мире
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауру Виейра поговорили по телефону, обсудили мероприятия СБ ООН, председательство в котором переходит к Бразилии, сообщается на сайте МИД России."По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилии Мауру Виейрой. Предметно рассмотрены мероприятия Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Бразилии", - говорится в сообщении.
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бразилия, оон, россия, сергей лавров, мауру виейра, в мире
Бразилия, ООН, Россия, Сергей Лавров, Мауру Виейра, В мире
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии мероприятия СБ ООН

Лавров обсудил с Виейрой переход председательства в СБ ООН к Бразилии

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его бразильский коллега Мауру Виейра поговорили по телефону, обсудили мероприятия СБ ООН, председательство в котором переходит к Бразилии, сообщается на сайте МИД России.
"По инициативе бразильской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Федеративной Республики Бразилии Мауру Виейрой. Предметно рассмотрены мероприятия Совета Безопасности ООН, председательство в котором в октябре перешло к Бразилии", - говорится в сообщении.
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