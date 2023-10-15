https://ria.ru/20231015/bpla-1902887372.html

Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем

Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем - РИА Новости, 15.10.2023

Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник Global Hawk приблизился к российской границе над Черным морем, на перехват вылетал истребитель Су-27, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T13:25

2023-10-15T13:25

2023-10-15T18:38

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Global Hawk приблизился к российской границе над Черным морем, на перехват вылетал истребитель Су-27, сообщили в пресс-службе Минобороны.Там пояснили, что РЛС засекли над акваторией Черного моря воздушную цель, направляющуюся к российской границе."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США", — сказали в ведомстве.При приближении российского самолета беспилотник выполнил разворот от границы. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения рубежей России.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html

https://ria.ru/20231015/bayden-1902853653.html

сша

россия

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сша, россия, черное море, су-27, безопасность, бпла, ввс сша