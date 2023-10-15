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Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем - РИА Новости, 15.10.2023
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13:25 15.10.2023 (обновлено: 18:38 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/bpla-1902887372.html
Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем
Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем - РИА Новости, 15.10.2023
Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем
Американский разведывательный беспилотник Global Hawk приблизился к российской границе над Черным морем, на перехват вылетал истребитель Су-27, сообщили в... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T13:25
2023-10-15T18:38
сша
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черное море
су-27
безопасность
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Global Hawk приблизился к российской границе над Черным морем, на перехват вылетал истребитель Су-27, сообщили в пресс-службе Минобороны.Там пояснили, что РЛС засекли над акваторией Черного моря воздушную цель, направляющуюся к российской границе."Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США", — сказали в ведомстве.При приближении российского самолета беспилотник выполнил разворот от границы. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения рубежей России.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20231006/mo-1900986431.html
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сша, россия, черное море, су-27, безопасность, бпла, ввс сша
США, Россия, Черное море, Су-27, Безопасность, БПЛА, ВВС США
Су-27 подняли в воздух из-за американского беспилотника над Черным морем

Американский БПЛА Global Hawk приблизился к границе России в Черном море

© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американский разведывательный беспилотник Global Hawk приблизился к российской границе над Черным морем, на перехват вылетал истребитель Су-27, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Там пояснили, что РЛС засекли над акваторией Черного моря воздушную цель, направляющуюся к российской границе.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
МиГ-31 поднялся на перехват самолета ВМС США, приблизившегося к границе
6 октября, 16:14
"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США", — сказали в ведомстве.
При приближении российского самолета беспилотник выполнил разворот от границы. Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения рубежей России.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.
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СШАРоссияЧерное мореСу-27БезопасностьБПЛАВВС США
 
 
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