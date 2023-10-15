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Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза - РИА Новости, 15.10.2023
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09:45 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/bosfor-1902867170.html
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза - РИА Новости, 15.10.2023
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза
Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение около четырех часов из-за технической неполадки на сухогрузе, сообщил РИА Новости источник в генеральном... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:45
2023-10-15T09:45
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СТАМБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение около четырех часов из-за технической неполадки на сухогрузе, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Sophia Z длиной в 190 метров, следовавшего из Болгарии в Испанию, вышел из строя руль в проливе Босфор у района Умурйери (в Стамбуле - ред.)", - отметили в береговой охране. Идущий под флагом Багамских островов сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы на самом юге пролива у Мраморного моря. Вследствие инцидента движение в Босфорском проливе в обе стороны было перекрыто как минимум с 22.20 субботы до 02.00 воскресенья в в обе стороны, после этого пролив вновь открыли для транзита.
https://ria.ru/20231013/sukhogruzy-1902468297.html
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в мире, турция, болгария, испания, босфор
В мире, Турция, Болгария, Испания, Босфор
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза

Босфорский пролив перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза

© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение около четырех часов из-за технической неполадки на сухогрузе, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции.
"У сухогруза Sophia Z длиной в 190 метров, следовавшего из Болгарии в Испанию, вышел из строя руль в проливе Босфор у района Умурйери (в Стамбуле - ред.)", - отметили в береговой охране.
Идущий под флагом Багамских островов сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы на самом юге пролива у Мраморного моря.
Вследствие инцидента движение в Босфорском проливе в обе стороны было перекрыто как минимум с 22.20 субботы до 02.00 воскресенья в в обе стороны, после этого пролив вновь открыли для транзита.
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