https://ria.ru/20231015/bosfor-1902867170.html
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза - РИА Новости, 15.10.2023
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза
Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение около четырех часов из-за технической неполадки на сухогрузе, сообщил РИА Новости источник в генеральном... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T09:45
2023-10-15T09:45
2023-10-15T09:45
в мире
турция
болгария
испания
босфор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885265401_0:291:3010:1984_1920x0_80_0_0_6b7a706b873c5aeb81513712ea68c638.jpg
СТАМБУЛ, 15 окт - РИА Новости. Босфорский пролив был перекрыт для транзита в течение около четырех часов из-за технической неполадки на сухогрузе, сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. "У сухогруза Sophia Z длиной в 190 метров, следовавшего из Болгарии в Испанию, вышел из строя руль в проливе Босфор у района Умурйери (в Стамбуле - ред.)", - отметили в береговой охране. Идущий под флагом Багамских островов сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Ахыркапы на самом юге пролива у Мраморного моря. Вследствие инцидента движение в Босфорском проливе в обе стороны было перекрыто как минимум с 22.20 субботы до 02.00 воскресенья в в обе стороны, после этого пролив вновь открыли для транзита.
https://ria.ru/20231013/sukhogruzy-1902468297.html
турция
болгария
испания
босфор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885265401_298:0:2974:2007_1920x0_80_0_0_a723ca05dfc3040a0f7bb5f5c0267be1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, болгария, испания, босфор
В мире, Турция, Болгария, Испания, Босфор
Источник: Босфор перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза
Босфорский пролив перекрыли на несколько часов из-за неполадки у сухогруза