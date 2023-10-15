https://ria.ru/20231015/bitva-1902449712.html

Археологи нашли место "второй Куликовской битвы"

Археологи нашли место "второй Куликовской битвы" - РИА Новости, 15.10.2023

Археологи нашли место "второй Куликовской битвы"

Российские ученые установили на Куликовом поле место, где в 1542 году, во времена Ивана Грозного, состоялось военное столкновение между русскими дружинами и... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T09:00

2023-10-15T09:00

2023-10-15T09:02

общество

куликово поле (заповедник)

что не найдешь в учебнике

россия

рязань

зарайск

иван грозный

наука

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Российские ученые установили на Куликовом поле место, где в 1542 году, во времена Ивана Грозного, состоялось военное столкновение между русскими дружинами и крымскими татарами, спустя 162 года после Куликовской битвы. Археологи Государственного музея-заповедника "Куликово поле" назвали это сражение второй Куликовской битвой.Сведения о втором значительном сражении на Куликовом поле историки получили из Никоновского свода XVI века. При изучении летописных источников ученым удалось узнать подробности о татарском набеге на Рязанскую землю и сражении на Куликовом поле в августе 1542 года.Выяснилось, что во главе татарского воинства стояли несколько мурз и огланов – представителей феодальной знати Крымского ханства. Местом основного удара крымских войск стали окрестности расположенной в 50 км к западу от Рязани крепости Зарайск, или, как тогда говорили, Николы Заразского.По сообщению "Летописца начала царства" – официальной хроники московского двора, зарайские воеводы князья Петр Данилович Пронский и Юрий Иванович Деев выдвинулись из хорошо укрепленного города, вступили в схватку с передовыми отрядами татар и "языки у них поимали" (взяли пленников, которые должны были рассказать о планах их войска. – Прим. ред.). Не ожидавшие столь мощного удара крымцы "от того дрогнули да и пошли из великово князя украин вон", попутно буквально на бегу разоряя рязанские земли. Решительные действия воевод вынудили неприятеля не только отступить от Зарайска, но и покинуть пределы Российского государства.Однако до недавнего времени ученым не удавалось определить точное место военного противостояния 1542 года. Помогли решить загадку находки археологов, сделанные на Куликовом поле за последние несколько лет."Мы нашли две мисюрки – комбинированные шлемы кавказского типа, сделанные из кольчужных колец с темечком из металлического кругляша. Причем один из них был целым, с серебряной "всечкой" – резной инкрустацией. Нашли богато украшенную булаву, которая, скорее всего, принадлежала татарским военачальникам. Также мы нашли различные виды наконечников копий XV и XVI веков, кольчугу, боевые топоры – бердыши и массу других предметов, которые связаны не с Куликовской битвой, а с более поздними эпизодами военного противостояния с кочевниками", – рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Андрей Наумов.Эти находки, по мнению археологов, могут однозначно указать на место "второй Куликовской битвы". Интересно, что именно в связи с этим сражением в летописных повестях встречается самое раннее упоминание о Куликовом поле."Епифанский острог возник спустя двадцать с лишним лет, в конце 1560-х годов, а Епифанский уезд – еще позже", – отметил Андрей Наумов.В ходе целенаправленной политики русского правительства XVI века русские земли неуклонно расширялись к югу, и на этих территориях возникали новые города и селения, в том числе и Епифань, чей музей в 2023 году празднует 25-летие."Мы хорошо знаем, что во время сооружения Епифанского острога, на рубеже 1560–70-х годов возникли семь казацких слобод. Туда нанимались специальные "люди по прибору", то есть добровольцы, которые получали земельный надел и жили здесь. Они должны были выходить в степь и наблюдать за противником, где он, что он делает и куда собирается идти", – рассказал он.Строительство Епифанского острога и формирование епифанского служивого населения стало одним из мероприятий по совершенствованию системы обороны Русского государства, где главным звеном являлась Большая засечная черта – один из крупнейших комплексов фортификационных сооружений Российского государства, который протянулся более чем на тысячу километров от Мещерских до Брянских лесов.Более подробно о малоизученном быте жителей и защитников города-крепости Епифани можно будет узнать в стартовавшем проекте агентства РИА Новости и музея-заповедника "Куликово поле" в формате VR-реконструкции. "Епифань. Крепость на границе поля".

https://ria.ru/20230705/nauka-1882146398.html

https://ria.ru/20230821/kazaki-1890203347.html

https://ria.ru/20230516/rekonstruktsiya-1871974773.html

россия

рязань

зарайск

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общество, куликово поле (заповедник), что не найдешь в учебнике, россия, рязань, зарайск, иван грозный