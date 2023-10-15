https://ria.ru/20231015/bespilotnik-1902897591.html

Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области

Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2023

Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:42

2023-10-15T14:42

2023-10-15T14:45

белгородская область

россия

безопасность

украина

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."15 октября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

белгородская область

россия

украина

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белгородская область, россия, безопасность, украина