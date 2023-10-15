https://ria.ru/20231015/bespilotnik-1902897591.html
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2023
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области
Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:42
2023-10-15T14:42
2023-10-15T14:45
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."15 октября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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белгородская область, россия, безопасность, украина
Белгородская область, Россия, Безопасность, Украина
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области
МО РФ: в Белгородской области сбили два украинских БПЛА самолетного типа