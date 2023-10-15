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Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2023
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14:42 15.10.2023 (обновлено: 14:45 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/bespilotnik-1902897591.html
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 15.10.2023
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области
Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T14:42
2023-10-15T14:45
белгородская область
россия
безопасность
украина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России."15 октября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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белгородская область, россия, безопасность, украина
Белгородская область, Россия, Безопасность, Украина
Минобороны рассказало подробности о сбитых БПЛА в Белгородской области

МО РФ: в Белгородской области сбили два украинских БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два БПЛА Украины самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"15 октября около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.
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