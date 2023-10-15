https://ria.ru/20231015/bayden-1902853653.html
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины - РИА Новости, 15.10.2023
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины
Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей, заявил бывший советник при президентах... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T06:17
2023-10-15T06:17
2023-10-15T10:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей, заявил бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала The National Interest.Уитон отметил, что президентство Байдена началось с "унизительного" ухода США из Афганистана, который негативно сказался на популярности президента."Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось", — заметил эксперт.Уитон обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в США. По его мнению, американцы видят угрозу в Китае и Иране, в то время как идея конфликта с Россией не вызывает у них интереса. "Избиратели только еще больше разочаруются, когда заметят, что Вашингтон переживает о границах Украины больше, чем о своих", — предупредил аналитик.4 октября на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
https://radiosputnik.ria.ru/20231013/korruptsiya-1902424292.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Афганистан, Джо Байден
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины
Экс-советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена