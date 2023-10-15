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"Позор". В США рассказали о подставе от Украины - РИА Новости, 15.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:17 15.10.2023 (обновлено: 10:04 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/bayden-1902853653.html
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины - РИА Новости, 15.10.2023
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины
Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей, заявил бывший советник при президентах... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T06:17
2023-10-15T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
афганистан
джо байден
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей, заявил бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала The National Interest.Уитон отметил, что президентство Байдена началось с "унизительного" ухода США из Афганистана, который негативно сказался на популярности президента."Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось", — заметил эксперт.Уитон обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в США. По его мнению, американцы видят угрозу в Китае и Иране, в то время как идея конфликта с Россией не вызывает у них интереса. "Избиратели только еще больше разочаруются, когда заметят, что Вашингтон переживает о границах Украины больше, чем о своих", — предупредил аналитик.4 октября на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
https://radiosputnik.ria.ru/20231013/korruptsiya-1902424292.html
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в мире, украина, сша, афганистан, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Афганистан, Джо Байден
"Позор". В США рассказали о подставе от Украины

Экс-советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден
Владимир Зеленский и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Внешняя политика президента США Джо Байдена оказалась провалом, она привела лишь к недовольству его избирателей, заявил бывший советник при президентах Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала The National Interest.
Уитон отметил, что президентство Байдена началось с "унизительного" ухода США из Афганистана, который негативно сказался на популярности президента.
«
"Команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор. Однако разрекламированное украинское весенне-летнее контрнаступление провалилось", — заметил эксперт.
Уитон обратил внимание на значительное снижение общественной поддержки Украины в США. По его мнению, американцы видят угрозу в Китае и Иране, в то время как идея конфликта с Россией не вызывает у них интереса.
"Избиратели только еще больше разочаруются, когда заметят, что Вашингтон переживает о границах Украины больше, чем о своих", — предупредил аналитик.
4 октября на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
Сенатор Пол Рэнд - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Сенатор Пол: Байден скрывает реальные масштабы коррупции на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААфганистанДжо Байден
 
 
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