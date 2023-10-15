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В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 15.10.2023
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22:20 15.10.2023
https://ria.ru/20231015/avariya-1902948940.html
В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие
В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 15.10.2023
В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие
Два человека погибли в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей вечером в воскресенье на федеральной автодороге в Чегемском районе... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T22:20
2023-10-15T22:20
происшествия
чегемский район
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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей вечером в воскресенье на федеральной автодороге в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "Около 20.00 мск в воскресенье на 4-м километре федеральной автодороги "обход Нальчика" на территории Чегемского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля ГАЗ-3507 и двух легковых автомобилей Nissan и BMW", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после столкновения Nissan загорелся. "В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Движение на участке автодороги организовано в реверсивном режиме", - уточняет министерство.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
чегемский район
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происшествия, чегемский район, bmw ag, bmw 1
Происшествия, Чегемский район, BMW AG, BMW 1
В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие

При столкновении грузовика с двумя легковушками в КБР погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей вечером в воскресенье на федеральной автодороге в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД.
"Около 20.00 мск в воскресенье на 4-м километре федеральной автодороги "обход Нальчика" на территории Чегемского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля ГАЗ-3507 и двух легковых автомобилей Nissan и BMW", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, после столкновения Nissan загорелся.
"В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Движение на участке автодороги организовано в реверсивном режиме", - уточняет министерство.
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