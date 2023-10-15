https://ria.ru/20231015/avariya-1902948940.html

В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие

В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 15.10.2023

В КБР столкнулись две легковушки и грузовик, есть погибшие

Два человека погибли в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей вечером в воскресенье на федеральной автодороге в Чегемском районе... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T22:20

2023-10-15T22:20

2023-10-15T22:20

происшествия

чегемский район

bmw ag

bmw 1

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НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Два человека погибли в результате столкновения грузовика и двух легковых автомобилей вечером в воскресенье на федеральной автодороге в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МВД. "Около 20.00 мск в воскресенье на 4-м километре федеральной автодороги "обход Нальчика" на территории Чегемского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля ГАЗ-3507 и двух легковых автомобилей Nissan и BMW", - говорится в сообщении. По данным ведомства, после столкновения Nissan загорелся. "В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Движение на участке автодороги организовано в реверсивном режиме", - уточняет министерство.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

чегемский район

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происшествия, чегемский район, bmw ag, bmw 1