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Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник - РИА Новости, 15.10.2023
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21:50 15.10.2023 (обновлено: 22:07 15.10.2023)
https://ria.ru/20231015/amerika-1902946551.html
Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник
Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник - РИА Новости, 15.10.2023
Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник
Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября в полдень, заявила в воскресенье представительница демократического... РИА Новости, 15.10.2023
2023-10-15T21:50
2023-10-15T22:07
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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября в полдень, заявила в воскресенье представительница демократического меньшинства в палате Кэтрин Кларк."Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12.00 (19.00 мск)", - говорится в обнародованном заявлении Кларк, которая считается вторым по степени влияния демократом в контролируемой Республиканской партией нижней палате Конгресса США.Кларк также призвала голосовать за кандидатуру лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, который ранее боролся за этот пост во время предыдущей гонки с республиканцем Кевином Маккарти.Ранее конгрессвумен Элиз Стефаник сообщила, что представители Республиканской партии в палате выбрали Джима Джордана - председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа - своим кандидатом на пост нового спикера палаты.Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет Палаты представителей.В начале октября большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти после того, как конгрессмен Мэтт Гетц внес прошение об этом на рассмотрение законодателей.
https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html
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конгресс сша, в мире, сша, кевин маккарти, дональд трамп, джо байден
Конгресс США, В мире, США, Кевин Маккарти, Дональд Трамп, Джо Байден
Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник

Кларк: голосование за нового спикера палаты представителей пройдет во вторник

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября в полдень, заявила в воскресенье представительница демократического меньшинства в палате Кэтрин Кларк.
"Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12.00 (19.00 мск)", - говорится в обнародованном заявлении Кларк, которая считается вторым по степени влияния демократом в контролируемой Республиканской партией нижней палате Конгресса США.
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Кларк также призвала голосовать за кандидатуру лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, который ранее боролся за этот пост во время предыдущей гонки с республиканцем Кевином Маккарти.
Ранее конгрессвумен Элиз Стефаник сообщила, что представители Республиканской партии в палате выбрали Джима Джордана - председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа - своим кандидатом на пост нового спикера палаты.
Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет Палаты представителей.
В начале октября большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти после того, как конгрессмен Мэтт Гетц внес прошение об этом на рассмотрение законодателей.
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