https://ria.ru/20231015/amerika-1902946551.html

Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник

Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник - РИА Новости, 15.10.2023

Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник

Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября в полдень, заявила в воскресенье представительница демократического... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T21:50

2023-10-15T21:50

2023-10-15T22:07

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ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября в полдень, заявила в воскресенье представительница демократического меньшинства в палате Кэтрин Кларк."Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12.00 (19.00 мск)", - говорится в обнародованном заявлении Кларк, которая считается вторым по степени влияния демократом в контролируемой Республиканской партией нижней палате Конгресса США.Кларк также призвала голосовать за кандидатуру лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, который ранее боролся за этот пост во время предыдущей гонки с республиканцем Кевином Маккарти.Ранее конгрессвумен Элиз Стефаник сообщила, что представители Республиканской партии в палате выбрали Джима Джордана - председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа - своим кандидатом на пост нового спикера палаты.Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет Палаты представителей.В начале октября большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти после того, как конгрессмен Мэтт Гетц внес прошение об этом на рассмотрение законодателей.

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

https://ria.ru/20231008/fedrezerv-1901030137.html

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конгресс сша, в мире, сша, кевин маккарти, дональд трамп, джо байден