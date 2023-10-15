Голосование за нового спикера палаты представителей США пройдет во вторник
Кларк: голосование за нового спикера палаты представителей пройдет во вторник
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Голосование по избранию нового спикера Палаты представителей США состоится 17 октября в полдень, заявила в воскресенье представительница демократического меньшинства в палате Кэтрин Кларк.
"Голосование по избранию спикера запланировано на вторник, 17 октября, приблизительно в 12.00 (19.00 мск)", - говорится в обнародованном заявлении Кларк, которая считается вторым по степени влияния демократом в контролируемой Республиканской партией нижней палате Конгресса США.
Кларк также призвала голосовать за кандидатуру лидера демократического меньшинства Хакима Джеффриса, который ранее боролся за этот пост во время предыдущей гонки с республиканцем Кевином Маккарти.
Ранее конгрессвумен Элиз Стефаник сообщила, что представители Республиканской партии в палате выбрали Джима Джордана - председателя юридического комитета и ставленника экс-президента Дональда Трампа - своим кандидатом на пост нового спикера палаты.
Джордан, как отмечают американские СМИ, считается одним из ближайших сторонников Трампа на Капитолийском холме. Помимо этого, он играет одну из ведущих ролей в проводимом в настоящее время расследовании против президента Джо Байдена, которое ведет надзорный комитет Палаты представителей.
В начале октября большинство членов Палаты представителей проголосовало за отстранение с поста спикера Кевина Маккарти после того, как конгрессмен Мэтт Гетц внес прошение об этом на рассмотрение законодателей.