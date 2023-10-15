https://ria.ru/20231015/amerika-1902927176.html

"Ради бога!" Байден сделал заявление о поддержке Украины и Израиля

"Ради бога!" Байден сделал заявление о поддержке Украины и Израиля - РИА Новости, 15.10.2023

"Ради бога!" Байден сделал заявление о поддержке Украины и Израиля

США располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе, заявил... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T18:33

2023-10-15T18:33

2023-10-15T18:33

специальная военная операция на украине

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

джо байден

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ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. США располагают достаточными ресурсами, чтобы одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю в свете нынешнего обострения конфликта в Газе, заявил в интервью телеканалу CBS американский президент Джо Байден. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. "Ради Бога, мы ведь - США, самая могущественная страна за всю историю человечества. Мы в состоянии позаботиться об обеих (странах: об Украине и Израиле - ред.), параллельно с этим поддерживая нашу обороноспособность на международных рубежах", - сказал Байден в воскресном интервью. По его словам, у США "есть возможности делать это". "И у нас также есть обязательства сделать это", - подчеркнул хозяин Белого дома. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231004/ssha-1900404404.html

https://ria.ru/20231012/unichtozhenie-1902123586.html

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израиль, украина, нато, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, джо байден, в мире