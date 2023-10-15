https://ria.ru/20231015/aktsii-1902898400.html

В Италии раскритиковали запрет акций в поддержку Палестины во Франции

В Италии раскритиковали запрет акций в поддержку Палестины во Франции - РИА Новости, 15.10.2023

В Италии раскритиковали запрет акций в поддержку Палестины во Франции

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни считает, что Франция приняла ошибочное решение, наложив запрет на мирные манифестации в поддержку Палестины. Об... РИА Новости, 15.10.2023

2023-10-15T14:46

2023-10-15T14:46

2023-10-15T14:46

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РИМ, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни считает, что Франция приняла ошибочное решение, наложив запрет на мирные манифестации в поддержку Палестины. Об этом он заявил в радиоэфире станции Rtl 102.5.В четверг глава МВД Франции Жеральд Дарманен направил префектам декрет с требованием запрещать любые пропалестинские акции в стране и арестовывать их организаторов. "Франция сделала свой выбор, как и любая страна, но я считаю, что запрет демонстраций в демократической стране, если нет опасности, если они не грозят насилием, не представляют проблемы безопасности и носят мирный характер, не является правильным", - заявил Таяни. Ранее префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации 12 октября, сославшись на риски, которые акция создаст для общественного порядка. "Другой вопрос, если они станут агрессивными и возникнут угрозы безопасности", - сказал итальянский министр, добавив, что организаторам нужно предоставить свободу проводить акции как в поддержку Израиля, так и в поддержку Палестины. Около 4 тысяч человек приняли участие в шествии и митинге в поддержку Палестины в итальянском Милане в субботу вечером. Аналогичная акция в поддержку Палестины прошла в пятницу вечером в центре Рима. Митингу на площади Витторио предшествовала попытка радикально настроенных студентов устроить неразрешенное шествие. В попытках прорваться сквозь полицейский кордон они вступили в короткие стычки с силовиками, забрасывая их яйцами и дымовыми шашками. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231015/demonstratsiya-1902866655.html

https://ria.ru/20231013/aktsiya-1902539352.html

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в мире, израиль, палестина, франция, антонио таяни, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, италия