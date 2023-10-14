https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902806289.html

"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы

"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы - РИА Новости, 14.10.2023

"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы

Пользователи соцсети X раскритиковали очередные требования президента Владимира Зеленского о западном оружии для Украины. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:10

2023-10-14T19:10

2023-10-14T19:22

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали очередные требования президента Владимира Зеленского о западном оружии для Украины.Он написал, что посетил Одессу и провел там переговоры с премьером Нидерландов Марком Рютте по поводу дополнительных ракет для комплексов ПВО Patriot."Агония фюрера, одержимого Patriot", — написал один из юзеров под постом."Одесса — это русский город", — заметил другой комментатор."Лучше сложите оружие перед Россией, пока не поздно", — посоветовал пользователь. "Твое место в тюремной камере", — возмутился читатель. "Я поддерживаю российскую армию. Они проделали отличную работу на Украине", — поделился своим мнением еще один пользователь. "Мне не хотелось этого писать, но я мечтаю, чтобы русские военные арестовали тебя", — признался комментатор."Уже невыносимо видеть лицо этого лицемера", — резюмировали под публикацией.В четверг начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на объемах поставок оружия для ВСУ союзниками Киева.

https://ria.ru/20231014/udar-1902792075.html

https://ria.ru/20231014/tragediya-1902784862.html

https://ria.ru/20231014/panika-1902772215.html

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