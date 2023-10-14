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"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 14.10.2023 (обновлено: 19:22 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902806289.html
"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы
"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы - РИА Новости, 14.10.2023
"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы
Пользователи соцсети X раскритиковали очередные требования президента Владимира Зеленского о западном оружии для Украины. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:10
2023-10-14T19:22
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
нидерланды
марк рютте
технологии
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали очередные требования президента Владимира Зеленского о западном оружии для Украины.Он написал, что посетил Одессу и провел там переговоры с премьером Нидерландов Марком Рютте по поводу дополнительных ракет для комплексов ПВО Patriot."Агония фюрера, одержимого Patriot", — написал один из юзеров под постом.&quot;Одесса — это русский город&quot;, — заметил другой комментатор."Лучше сложите оружие перед Россией, пока не поздно", — посоветовал пользователь. "Твое место в тюремной камере", — возмутился читатель. "Я поддерживаю российскую армию. Они проделали отличную работу на Украине", — поделился своим мнением еще один пользователь. "Мне не хотелось этого писать, но я мечтаю, чтобы русские военные арестовали тебя", — признался комментатор."Уже невыносимо видеть лицо этого лицемера", — резюмировали под публикацией.В четверг начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на объемах поставок оружия для ВСУ союзниками Киева.
https://ria.ru/20231014/udar-1902792075.html
https://ria.ru/20231014/tragediya-1902784862.html
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в мире, одесса, украина, нидерланды, марк рютте, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Нидерланды, Марк Рютте, Технологии

"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы

© AP Photo / Fermin RodriguezПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Fermin Rodriguez
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали очередные требования президента Владимира Зеленского о западном оружии для Украины.
Он написал, что посетил Одессу и провел там переговоры с премьером Нидерландов Марком Рютте по поводу дополнительных ракет для комплексов ПВО Patriot.
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"Агония фюрера, одержимого Patriot", — написал один из юзеров под постом.
«

"Одесса — это русский город", — заметил другой комментатор.

"Лучше сложите оружие перед Россией, пока не поздно", — посоветовал пользователь.
"Твое место в тюремной камере", — возмутился читатель.
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"Я поддерживаю российскую армию. Они проделали отличную работу на Украине", — поделился своим мнением еще один пользователь.
«
"Мне не хотелось этого писать, но я мечтаю, чтобы русские военные арестовали тебя", — признался комментатор.
"Уже невыносимо видеть лицо этого лицемера", — резюмировали под публикацией.
В четверг начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил изданию "Украинская правда", что затяжной конфликт на Ближнем Востоке может негативно сказаться на объемах поставок оружия для ВСУ союзниками Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаНидерландыМарк РюттеТехнологии
 
 
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