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До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 14.10.2023 (обновлено: 18:50 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902755404.html
До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам
До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам - РИА Новости, 14.10.2023
До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам
Президент Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, заявила главный редактор ZN.UA РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:12
2023-10-14T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая."Он сказал: молчите до победы", — подчеркнула журналистка.По ее мнению, если молчать, никакой победы не будет. Мостовая отметила, что Зеленский сказал это не под запись после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны Украины. Ее возмутило, что он даже не предложил передавать новости о коррупции властям для привлечения к ним пристального внимания, а просто призвал замолчать. Зеленский ранее заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902738307.html
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html
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в мире, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский
До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам

Главред ZN.UA: Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая.

"Он сказал: молчите до победы", — подчеркнула журналистка.
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По ее мнению, если молчать, никакой победы не будет. Мостовая отметила, что Зеленский сказал это не под запись после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны Украины. Ее возмутило, что он даже не предложил передавать новости о коррупции властям для привлечения к ним пристального внимания, а просто призвал замолчать.

Зеленский ранее заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.

Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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