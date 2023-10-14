https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902755404.html

До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам

До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам - РИА Новости, 14.10.2023

До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам

Президент Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, заявила главный редактор ZN.UA РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:12

2023-10-14T14:12

2023-10-14T18:50

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая."Он сказал: молчите до победы", — подчеркнула журналистка.По ее мнению, если молчать, никакой победы не будет. Мостовая отметила, что Зеленский сказал это не под запись после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны Украины. Ее возмутило, что он даже не предложил передавать новости о коррупции властям для привлечения к ним пристального внимания, а просто призвал замолчать. Зеленский ранее заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902738307.html

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html

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в мире, украина, владимир зеленский