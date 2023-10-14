До победы. Зеленский с неожиданной просьбой обратился к журналистам
Главред ZN.UA: Зеленский потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, заявила главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая.
"Он сказал: молчите до победы", — подчеркнула журналистка.
"Он сказал: молчите до победы", — подчеркнула журналистка.
По ее мнению, если молчать, никакой победы не будет. Мостовая отметила, что Зеленский сказал это не под запись после нашумевшего расследования о завышенных ценах на продукты для Минобороны Украины. Ее возмутило, что он даже не предложил передавать новости о коррупции властям для привлечения к ним пристального внимания, а просто призвал замолчать.
Зеленский ранее заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.
Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.
Зеленский ранее заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в ближайшее время.
Недавно на Украине разгорелся скандал из-за закупки Министерством обороны продуктов и одежды по сильно завышенным ценам. Занимавший в то время пост министра обороны Алексей Резников утверждал, что эта информация не соответствует действительности, но в начале сентября его уволили. По информации СМИ, причиной этому стала коррупция.