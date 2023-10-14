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День работника заповедного дела

День работника заповедного дела - РИА Новости, 14.10.2023

День работника заповедного дела

Ежегодно 14 октября работники заповедного дела отмечают свой профессиональный праздник. Дата считается неофициальной, так как решение об его учреждении приняли... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T01:11

2023-10-14T01:11

2023-10-14T01:11

справки

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

краснодарский край

республика бурятия

заповедники

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Ежегодно 14 октября работники заповедного дела отмечают свой профессиональный праздник. Дата считается неофициальной, так как решение об его учреждении приняли директора государственных природных заповедников во время всероссийского семинара-совещания в 1999 году. История заповедного дела в России началась в 1917 году, когда с целью охраны соболя был основан Баргузинский заповедник (Республика Бурятия). Первыми национальными парками страны стали "Лосиный остров" (Москва, Московская область) и "Сочинский" (Краснодарский край), созданные в 1983 году. В настоящее время в России создана самая масштабная заповедная система в мире: более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения общей площадью более 240 миллионов гектаров или около 12% от площади страны. Наиболее ценные природные комплексы и объекты представлены в границах особо охраняемых природных территорий, которыми напрямую управляет Минприроды России: это 104 заповедника, 65 национальных парков, 62 заказника, четыре ботанических сада и дендрария.Образование и деятельность ООПТ регулируются Федеральным законом от 14 марта 1995 года "Об особо охраняемых природных территориях". Согласно документу, особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.При принятии решений о создании особо охраняемых природных территорий учитывается:К категориям ООПТ помимо государственных заповедников и национальных парков относятся: природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.Государственные природные заповедники и национальные парки относятся к особо охраняемым природным территориям федерального значения. Государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады могут быть отнесены к особо охраняемым природным территориям федерального значения или особо охраняемым природным территориям регионального значения. Природные парки относятся к особо охраняемым природным территориям регионального значения.В границах государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.В заповедной системе трудится более 10 тысяч человек. Более трети из них – государственные инспекторы в области охраны окружающей среды, кроме них, в отрасли трудятся научные сотрудники – биологи, географы, геологи, гидрологи и многие другие, а также экопросветители, лесники, юристы, бухгалтера и экономисты, так как работа очень многогранна и касается различных видов деятельности. С 2018 года в России действует национальный проект "Экология", важнейшими задачами которого являются сохранение уникальных экосистем и биологического разнообразия, а также развитие эколого-туристического потенциала ООПТ.Одним из приоритетных направлений развития ООПТ является экологический туризм – с каждым годом он набирает все большую популярность в национальных парках нашей страны.Если в 2020 году ООПТ посетило 6,7 миллиона человек, то в 2021 году – уже 10,6 миллиона, а в 2022 году особо охраняемые природные территории федерального значения посетило 13,9 миллиона человек.Самым популярным национальным парком в 2022 году стал Кисловодский (Ставропольский край). Его посетило 5,3 миллиона туристов. Вторым по посещаемости в рейтинге нацпарков стал Сочинский национальный парк (Краснодарский край) – в 2022 году его посетило 1,7 миллиона туристов. Третьим – национальный парк "Красноярские столбы" (Красноярский край) – 1,065 миллиона туристовСамым популярным заповедником страны в 2022 году стал Кавказский заповедник в Краснодарском крае – его посетило 552 тысячи человек. Этот показатель побил рекорд 2021 года, когда гостями заповедной территории стали 539 тысяч туристов. Второе место среди заповедников занял Ялтинский горно-лесной заповедник в Республике Крым, который принял 273 тысячи человек. На третьем месте Дагестанский заповедник, который посетили 220 тысяч человек.В марте 2023 года был принят закон об основных принципах туристической деятельности на особо охраняемых природных территориях. Закон призван сделать привлекательными национальные парки для посетителей и при этом не навредить особо охраняемым природным территориям. По традиции заповедники и национальные парки отмечают День работника заповедного дела эколого-просветительскими мероприятиями.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

краснодарский край

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия, краснодарский край, республика бурятия, заповедники