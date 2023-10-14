Рейтинг@Mail.ru
МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:27 14.10.2023 (обновлено: 10:25 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/zapovednik-1902700752.html
МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника
МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника - РИА Новости, 14.10.2023
МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника
Московский университет геодезии и картографии (МИИГАиК) в День работников заповедного дела представил результаты работ в области космического мониторинга за... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T03:27
2023-10-14T10:25
наука
космос - риа наука
московская область (подмосковье)
россия
серпуховский район
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148694/52/1486945224_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_c93bff6647b4fd87e59ba348bd62fa70.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Московский университет геодезии и картографии (МИИГАиК) в День работников заповедного дела представил результаты работ в области космического мониторинга за особо охраняемыми природными территориями на примере Приокско-Террасного заповедника, сообщили в пресс-службе университета. День работников заповедного дела отмечается в России 14 октября. "В результате научно-исследовательской работы было установлено, что за пять лет площадь нелесных территорий практически не изменилась. Это говорит о том, что антропогенное влияние на территории заповедника практически отсутствует, и можно положительно оценить природоохранную эффективность Приокско-Террасного заповедника", - говорится в сообщении. Отмечается, что для проведения исследований использовались космические снимки, картографические материалы и отечественное программное обеспечение. В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что на основе космических снимков можно создавать актуальные карты растительности, наблюдать динамику состояния растительного покрова по естественным и антропогенным причинам. Наблюдая за Приокско-Террасным заповедником из космоса, ученые также заметили, что на его территории произошло увеличение доли елей. Это говорит о том, что пионерный вид – сосна - заменяется на дерево хвойно-широколиственной зоны. По оценкам МИИГАиК, это может быть связано с изменением климата, так как ель лучше адаптирована к холодным и влажным условиям, чем другие виды деревьев. Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. Заповедник занимает площадь 4945 гектаров. Это единственный государственный природный заповедник на территории Московской области.
https://ria.ru/20230928/drony-1899076806.html
https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html
московская область (подмосковье)
россия
серпуховский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148694/52/1486945224_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_6f1809d92f9990707cda0d43a4d44431.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, московская область (подмосковье), россия, серпуховский район, наука
Наука, Космос - РИА Наука, Московская область (Подмосковье), Россия, Серпуховский район, Наука
МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника

МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника из космоса

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр КуличенкоПриокско-Террасный заповедник. Свиристель
Приокско-Террасный заповедник. Свиристель
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Александр Куличенко
Приокско-Террасный заповедник. Свиристель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Московский университет геодезии и картографии (МИИГАиК) в День работников заповедного дела представил результаты работ в области космического мониторинга за особо охраняемыми природными территориями на примере Приокско-Террасного заповедника, сообщили в пресс-службе университета.
День работников заповедного дела отмечается в России 14 октября.
Дрон опрыскивает поле - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
Ученые создали технологию одновременного мониторинга множества дронов
28 сентября, 01:03
"В результате научно-исследовательской работы было установлено, что за пять лет площадь нелесных территорий практически не изменилась. Это говорит о том, что антропогенное влияние на территории заповедника практически отсутствует, и можно положительно оценить природоохранную эффективность Приокско-Террасного заповедника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для проведения исследований использовались космические снимки, картографические материалы и отечественное программное обеспечение. В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что на основе космических снимков можно создавать актуальные карты растительности, наблюдать динамику состояния растительного покрова по естественным и антропогенным причинам.
Наблюдая за Приокско-Террасным заповедником из космоса, ученые также заметили, что на его территории произошло увеличение доли елей. Это говорит о том, что пионерный вид – сосна - заменяется на дерево хвойно-широколиственной зоны. По оценкам МИИГАиК, это может быть связано с изменением климата, так как ель лучше адаптирована к холодным и влажным условиям, чем другие виды деревьев.
Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. Заповедник занимает площадь 4945 гектаров. Это единственный государственный природный заповедник на территории Московской области.
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного в результате паводка села Бетенкес в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Предвидеть бедствие. В России научились точно прогнозировать наводнения
12 марта, 09:00
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМосковская область (Подмосковье)РоссияСерпуховский районНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала