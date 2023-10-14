https://ria.ru/20231014/zapovednik-1902700752.html

МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника

МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника - РИА Новости, 14.10.2023

МИИГАиК показал результаты эксперимента по охране заповедника

Московский университет геодезии и картографии (МИИГАиК) в День работников заповедного дела представил результаты работ в области космического мониторинга за... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T03:27

2023-10-14T03:27

2023-10-14T10:25

наука

космос - риа наука

московская область (подмосковье)

россия

серпуховский район

наука

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Московский университет геодезии и картографии (МИИГАиК) в День работников заповедного дела представил результаты работ в области космического мониторинга за особо охраняемыми природными территориями на примере Приокско-Террасного заповедника, сообщили в пресс-службе университета. День работников заповедного дела отмечается в России 14 октября. "В результате научно-исследовательской работы было установлено, что за пять лет площадь нелесных территорий практически не изменилась. Это говорит о том, что антропогенное влияние на территории заповедника практически отсутствует, и можно положительно оценить природоохранную эффективность Приокско-Террасного заповедника", - говорится в сообщении. Отмечается, что для проведения исследований использовались космические снимки, картографические материалы и отечественное программное обеспечение. В результате эксперимента ученые пришли к выводу, что на основе космических снимков можно создавать актуальные карты растительности, наблюдать динамику состояния растительного покрова по естественным и антропогенным причинам. Наблюдая за Приокско-Террасным заповедником из космоса, ученые также заметили, что на его территории произошло увеличение доли елей. Это говорит о том, что пионерный вид – сосна - заменяется на дерево хвойно-широколиственной зоны. По оценкам МИИГАиК, это может быть связано с изменением климата, так как ель лучше адаптирована к холодным и влажным условиям, чем другие виды деревьев. Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени Михаила Заблоцкого расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. Заповедник занимает площадь 4945 гектаров. Это единственный государственный природный заповедник на территории Московской области.

https://ria.ru/20230928/drony-1899076806.html

https://ria.ru/20230312/nauka-1857101513.html

московская область (подмосковье)

россия

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космос - риа наука, московская область (подмосковье), россия, серпуховский район, наука