https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902273304.html

Освобождение города Запорожье от немецко-фашистских захватчиков

Освобождение города Запорожье от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 14.10.2023

Освобождение города Запорожье от немецко-фашистских захватчиков

Запорожье расположено на реке Днепр. Город был одним из крупнейших центров черной, цветной металлургии и энергетики СССР. С началом Великой Отечественной войны... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T00:51

2023-10-14T00:51

2023-10-14T00:51

справки

запорожье

родион малиновский

алексей данилов

днепр (город)

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

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Запорожье расположено на реке Днепр. Город был одним из крупнейших центров черной, цветной металлургии и энергетики СССР. С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) предприятия города перешли на выпуск военной продукции. Запорожье было оккупировано 4 октября 1941 года, освобождено 14 октября 1943 года в ходе Запорожской наступательной операции войск левого крыла Юго-Западного фронта, проведенной 10-14 октября. За время оккупации погибли свыше 44 тысяч жителей города и свыше 58 тысяч были угнаны на принудительные работы в Германию.Осенью 1943 года линия фронта стремительно приближалась к Днепру. Командование немецкой группы армий "Юг" во главе с фельдмаршалом Эрихом фон Манштейном придавало большое значение удержанию Запорожья. Немецкое командование считало, что пока Запорожье в их руках, Красная Армия не рискнет развивать наступление между излучиной Днепра и Азовским морем.Гитлеровцы спешно укрепляли запорожский плацдарм, который стал частью системы немецких оборонительных сооружений на линии "Восточный вал" и по категорическому приказу Гитлера удерживался войсками 1-й танковой армии.После того как в конце сентября советские войска силами Южного фронта не смогли, пользуясь неполной готовностью противника, сходу прорвать оборону немцев на реке Молочной и опередить тем самым подход дополнительных германских сил из Крыма и с Таманского полуострова, началась детальная проработка плана по прорыву вражеского рубежа. 28 сентября Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ Юго-Западному фронту в начале октября ликвидировать запорожский плацдарм противника. Директива подчеркивала, что пока левый берег Днепра не очищен от войск противника, вермахт сможет наносить удары во фланг и тыл советским войскам.10 октября силы левого крыла Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского перешли в наступление, нанося удары на Запорожье: на флангах с северо-востока двигалась 12-я армия генерал-майора Алексея Данилова, с юго-востока – 3-я гвардейская армия генерал-лейтенанта Дмитрия Лелюшенко, главный удар с востока наносила врагу 8-я гвардейская армия под командованием генерал-лейтенанта Василия Чуйкова. Наземные войска фронта поддерживала 17-я воздушная армия.Особенностями Запорожской наступательной операции стало то, что, несмотря на имевшийся перевес над противником в живой силе и технике, коммуникации советских войск были достаточно растянуты, а это приводило к дефициту боеприпасов. Однако Командующий войсками фронта Родион Малиновский нашел выход из положения, приказав выдвинуть до половины всех имевшихся пушек на передний край для ведения из них огня прямой наводкой, что позволило добиться большей эффективности стрельбы при меньшем расходе снарядов. С немецкой стороны для удержания плацдарма были брошены в бой тяжелые танки "Тигр" и самоходные артиллерийские установки "Фердинанд".После четырехдневных упорных боев советские войска прорвали внешние и промежуточные рубежи обороны и 13 октября вышли на ближние подступы к Запорожью. Командующий войсками фронта решил, не давая противнику передышки, овладеть городом ночным штурмом. Начавшиеся в 22 часа 13 октября атаки с участием более 200 танков и самоходных артиллерийских установок после предшествовавшего напряженного и ожесточенного дневного боя ошеломили противника, но вскоре он пришел в себя и оказал упорное сопротивление, одновременно пытаясь переправить свои части на правый берег Днепра. Советские войска ворвались в Запорожье рано утром 14 октября. Атакуя один опорный пункт за другим и уничтожая сопротивлявшиеся вражеские группы, они к исходу дня овладели городом и завершили ликвидацию вражеского плацдарма.В результате успешной операции, завершенной в сжатые сроки, существенно улучшилась обстановка на южном крыле советско-германского фронта. Войска Юго-Западного фронта получили возможность расширить захваченные плацдармы на Днепре и наступать на криворожском направлении, для войск Южного фронта складывались благоприятные условия для наступления во фланг и тыл мелитопольской группировке противника и выхода к низовьям Днепра и изоляции (с суши) противника в Крыму.Кроме того, из-за стремительного наступления советских войск немцы не смогли реализовать план по окончательному уничтожению плотины ДнепроГЭС. В августе 1941 года ее частично разрушили советские военные инженеры по указанию Генштаба. К лету 1942 года немецкие строительные части восстановили плотину, открыли переправу по ней и запустили гидроэлектростанцию. Осенью 1943 года часть плотины снова была разрушена, на этот раз уже отступающими немцами. Полного уничтожения ДнепроГЭС не произошло благодаря действиям советских разведчиков и саперов, повредивших часть идущих к детонаторам проводов.В пятидневных боях за Запорожье потери немцев составили 23 тысячи солдат и офицеров, а также более 160 танков и штурмовых орудий. Особо отличившимся при освобождении города 31 части и соединению советской армии было присвоено почетное наименование Запорожских; пять стрелковых, две авиационных дивизии и две танковые бригады были награждены орденом Красного Знамени. В честь воинов-освободителей Запорожья в Москве прогремел победный салют.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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днепр (город)

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, запорожье, родион малиновский, алексей данилов, днепр (город), ссср, великая отечественная война (1941-1945)