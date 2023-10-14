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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:38 14.10.2023 (обновлено: 09:13 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/vzryvy-1902706549.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 14.10.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
В Херсоне прогремели взрывы, сообщается в Telegram-телеканале "Общественное". РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T06:38
2023-10-14T09:13
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Херсоне прогремели взрывы, сообщается в Telegram-телеканале "Общественное". &quot;В Херсоне слышны взрывы&quot;, — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу на контролируемой Киевом территории региона не объявляли. Позже назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне получилось повреждения предприятие, а в Херсонском районе — инженерное сооружение.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.
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херсон, херсонская область , россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прозвучали взрывы

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Херсоне прогремели взрывы, сообщается в Telegram-телеканале "Общественное".
«

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу на контролируемой Киевом территории региона не объявляли.
Позже назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне получилось повреждения предприятие, а в Херсонском районе — инженерное сооружение.
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияПроисшествия
 
 
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