https://ria.ru/20231014/vzryvy-1902706549.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 14.10.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

В Херсоне прогремели взрывы, сообщается в Telegram-телеканале "Общественное". РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T06:38

2023-10-14T06:38

2023-10-14T09:13

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Херсоне прогремели взрывы, сообщается в Telegram-телеканале "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", — говорится в публикации.По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу на контролируемой Киевом территории региона не объявляли. Позже назначенный украинскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Херсоне получилось повреждения предприятие, а в Херсонском районе — инженерное сооружение.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска удерживают правый берег, включая город Херсон.

https://ria.ru/20231014/obstrely-1902692796.html

херсон

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