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"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов - РИА Новости, 14.10.2023
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01:22 14.10.2023 (обновлено: 09:02 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/vybory-1902695190.html
"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов
"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов - РИА Новости, 14.10.2023
"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов
Правящая партия Польши может запустить силовой вариант в случае поражения, заявил генерал польской армии Петр Пытель в беседе с Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T01:22
2023-10-14T09:02
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дональд туск
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правящая партия Польши может запустить силовой вариант в случае поражения, заявил генерал польской армии Петр Пытель в беседе с Gazeta Wyborcza."Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генерального штаба. — Прим. ред.) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня", — прокомментировал Пытель.Он добавил, что "в армии об этом говорят все". Кроме того, генерал отметил напряженную обстановку на границе с Белоруссией и заявил о некомпетентности руководящего состава, отвечающего за командование обороной.Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша, белоруссия, дональд туск, gazeta wyborcza, европейский совет
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Gazeta Wyborcza, Европейский совет
"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов

Генерал Пытель: PiS запустит силовой вариант в случае поражения на выборах

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правящая партия Польши может запустить силовой вариант в случае поражения, заявил генерал польской армии Петр Пытель в беседе с Gazeta Wyborcza.
«
"Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генерального штаба. — Прим. ред.) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня", — прокомментировал Пытель.
Он добавил, что "в армии об этом говорят все". Кроме того, генерал отметил напряженную обстановку на границе с Белоруссией и заявил о некомпетентности руководящего состава, отвечающего за командование обороной.
Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреПольшаБелоруссияДональд ТускGazeta WyborczaЕвропейский совет
 
 
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