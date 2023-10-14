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"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов
"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов - РИА Новости, 14.10.2023
"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов
Правящая партия Польши может запустить силовой вариант в случае поражения, заявил генерал польской армии Петр Пытель в беседе с Gazeta Wyborcza. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T01:22
2023-10-14T01:22
2023-10-14T09:02
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Правящая партия Польши может запустить силовой вариант в случае поражения, заявил генерал польской армии Петр Пытель в беседе с Gazeta Wyborcza."Кажется, что генерал Анджейчак (бывший начальник Генерального штаба. — Прим. ред.) не исключал возможность запуска партией PiS силового варианта в случае ее поражения на выборах. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через тероборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать с политического уровня", — прокомментировал Пытель.Он добавил, что "в армии об этом говорят все". Кроме того, генерал отметил напряженную обстановку на границе с Белоруссией и заявил о некомпетентности руководящего состава, отвечающего за командование обороной.Парламентские выборы в Польше состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, польша, белоруссия, дональд туск, gazeta wyborcza, европейский совет
В мире, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, Gazeta Wyborcza, Европейский совет
"Под боком Белоруссия". Польский генерал заявил об ужасном исходе выборов
Генерал Пытель: PiS запустит силовой вариант в случае поражения на выборах