https://ria.ru/20231014/vvs-1902763079.html

Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол

Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол - РИА Новости, 14.10.2023

Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол

Нидерланды, очевидно, не могут отдать Украине все имеющиеся у них истребители F-16 из опасений существенно ослабить боеспособность собственных военно-воздушных... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:50

2023-10-14T14:50

2023-10-14T14:51

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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Нидерланды, очевидно, не могут отдать Украине все имеющиеся у них истребители F-16 из опасений существенно ослабить боеспособность собственных военно-воздушных сил, заявил РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин. Как отметил посол, Нидерланды стремятся идти "в авангарде усилий ЕС по накачке киевского режима вооружениями". Так, страна зарезервировала в своем бюджете на эти цели 2,5 миллиарда евро в этом году и инициировала создание международной коалиции по поставкам Киеву истребителей F-16. "В ходе визита Владимира Зеленского в Гаагу 20 августа премьер-министр Марк Рютте подтвердил готовность Нидерландов передать ВСУ голландскую авиатехнику, однако уклонился от ответа по поводу точного количества самолетов и сроков их передачи", - сказал Шульгин. Посол напомнил, что в настоящий момент на вооружении армии Нидерландов находится 42 истребителя F-16. "Часть из них имеет возможность нести ядерное оружие, и должна будет пройти адаптацию под обычное использование. Очевидно, что Нидерланды не могут отдать все имеющиеся у них самолеты из опасений существенно ослабить боеспособность собственных ВВС", - считает дипломат. Ранее лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде назвал абсурдным решение правительства страны направить Украине истребители F-16 и призвал власти отменить его. Он напомнил, что эти F-16 будут использоваться против России и обладают ядерным потенциалом. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231014/rf-1902759279.html

https://ria.ru/20231014/aviatsiya-1902759548.html

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