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Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 14.10.2023 (обновлено: 14:51 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/vvs-1902763079.html
Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол
Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол - РИА Новости, 14.10.2023
Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол
Нидерланды, очевидно, не могут отдать Украине все имеющиеся у них истребители F-16 из опасений существенно ослабить боеспособность собственных военно-воздушных... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:50
2023-10-14T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
россия
сергей лавров
александр шульгин
владимир зеленский
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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Нидерланды, очевидно, не могут отдать Украине все имеющиеся у них истребители F-16 из опасений существенно ослабить боеспособность собственных военно-воздушных сил, заявил РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин. Как отметил посол, Нидерланды стремятся идти "в авангарде усилий ЕС по накачке киевского режима вооружениями". Так, страна зарезервировала в своем бюджете на эти цели 2,5 миллиарда евро в этом году и инициировала создание международной коалиции по поставкам Киеву истребителей F-16. "В ходе визита Владимира Зеленского в Гаагу 20 августа премьер-министр Марк Рютте подтвердил готовность Нидерландов передать ВСУ голландскую авиатехнику, однако уклонился от ответа по поводу точного количества самолетов и сроков их передачи", - сказал Шульгин. Посол напомнил, что в настоящий момент на вооружении армии Нидерландов находится 42 истребителя F-16. "Часть из них имеет возможность нести ядерное оружие, и должна будет пройти адаптацию под обычное использование. Очевидно, что Нидерланды не могут отдать все имеющиеся у них самолеты из опасений существенно ослабить боеспособность собственных ВВС", - считает дипломат. Ранее лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде назвал абсурдным решение правительства страны направить Украине истребители F-16 и призвал власти отменить его. Он напомнил, что эти F-16 будут использоваться против России и обладают ядерным потенциалом. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231014/rf-1902759279.html
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в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, александр шульгин, владимир зеленский, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Сергей Лавров, Александр Шульгин, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, F-16
Нидерланды не отдадут все F-16 Украине, считает посол

Шульгин: Гаага не отдаст Киеву все F-16 из-за боязни ослабить боеспособность ВВС

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsBстребитель F-16
Bстребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Bстребитель F-16. Архивное фото
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ГААГА, 14 окт - РИА Новости. Нидерланды, очевидно, не могут отдать Украине все имеющиеся у них истребители F-16 из опасений существенно ослабить боеспособность собственных военно-воздушных сил, заявил РИА Новости посол России в Гааге Александр Шульгин.
Как отметил посол, Нидерланды стремятся идти "в авангарде усилий ЕС по накачке киевского режима вооружениями". Так, страна зарезервировала в своем бюджете на эти цели 2,5 миллиарда евро в этом году и инициировала создание международной коалиции по поставкам Киеву истребителей F-16.
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Посол России заявил, что Гаага закрывает глаза при поставках F-16
14:34
"В ходе визита Владимира Зеленского в Гаагу 20 августа премьер-министр Марк Рютте подтвердил готовность Нидерландов передать ВСУ голландскую авиатехнику, однако уклонился от ответа по поводу точного количества самолетов и сроков их передачи", - сказал Шульгин.
Посол напомнил, что в настоящий момент на вооружении армии Нидерландов находится 42 истребителя F-16.
"Часть из них имеет возможность нести ядерное оружие, и должна будет пройти адаптацию под обычное использование. Очевидно, что Нидерланды не могут отдать все имеющиеся у них самолеты из опасений существенно ослабить боеспособность собственных ВВС", - считает дипломат.
Ранее лидер голландской партии "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде назвал абсурдным решение правительства страны направить Украине истребители F-16 и призвал власти отменить его. Он напомнил, что эти F-16 будут использоваться против России и обладают ядерным потенциалом.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
СМИ назвали причину перемещения авиации США на Ближний Восток
14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыРоссияСергей ЛавровАлександр ШульгинВладимир ЗеленскийНАТОЕвросоюзВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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