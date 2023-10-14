https://ria.ru/20231014/vuchich-1902752784.html

Вучич призвал начать строительство Единого диспетчерского центра с РЖД

Вучич призвал начать строительство Единого диспетчерского центра с РЖД - РИА Новости, 14.10.2023

Вучич призвал начать строительство Единого диспетчерского центра с РЖД

Президент Сербии Александр Вучич напомнил о необходимости реализации проекта Единого диспетчерского центра железных дорог Сербии совместно с "Российскими... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:59

2023-10-14T13:59

2023-10-14T13:59

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БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил о необходимости реализации проекта Единого диспетчерского центра железных дорог Сербии совместно с "Российскими железными дорогами" (РЖД). Глава сербского государства заявил в феврале, что компаниям из России и ЕС предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с Черногорией. "Что касается трасс и железных дорог, мы до марта 2025 года получим новое поколение поездов по европейским стандартам, которые смогут ездить до Будапешта и Вены, Стамбула, везде по Сербии. Мы должны решать по Диспетчерскому центру с россиянами, а потом смотреть, с кем будем делать (участок железной дороги - ред.) Валево - Врбница до границы с Черногорией", - заявил Вучич на осмотре отрезка автомагистрали Рума - Шабац. РЖД реализуют несколько проектов в Сербии, в частности контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит. Компания сообщила в апреле 2021 года, что раньше сроков завершено строительство двух масштабных проектов в Сербии - самого протяженного в стране железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля "Чортановци". Объекты - часть первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт". "РЖД Интернешнл" завершило весной 2022 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией.

https://ria.ru/20230919/sanktsii-1897400157.html

https://ria.ru/20230925/situatsii-1898513211.html

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сербия, черногория, россия, александр вучич, ржд, евросоюз, в мире