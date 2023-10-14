Вучич призвал начать строительство Единого диспетчерского центра с РЖД
Вучич напомнил о необходимости реализации Единого диспетчерского центра с РЖД
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич напомнил о необходимости реализации проекта Единого диспетчерского центра железных дорог Сербии совместно с "Российскими железными дорогами" (РЖД).
Глава сербского государства заявил в феврале, что компаниям из России и ЕС предстоит напряженно посоревноваться за право строить участок скоростной железной дороги из центральной Сербии до границы с Черногорией.
"Что касается трасс и железных дорог, мы до марта 2025 года получим новое поколение поездов по европейским стандартам, которые смогут ездить до Будапешта и Вены, Стамбула, везде по Сербии. Мы должны решать по Диспетчерскому центру с россиянами, а потом смотреть, с кем будем делать (участок железной дороги - ред.) Валево - Врбница до границы с Черногорией", - заявил Вучич на осмотре отрезка автомагистрали Рума - Шабац.
РЖД реализуют несколько проектов в Сербии, в частности контракт на строительство и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на 941 миллион долларов, из которых 800 миллионов составляет экспортный российский госкредит.
Компания сообщила в апреле 2021 года, что раньше сроков завершено строительство двух масштабных проектов в Сербии - самого протяженного в стране железнодорожного виадука в пойме реки Дунай и первого безбалластного тоннеля "Чортановци". Объекты - часть первой в Сербии скоростной железной дороги Стара-Пазова - Нови-Сад протяженностью 40,4 километра на линии "Белград - Будапешт".
"РЖД Интернешнл" завершило весной 2022 года модернизацию 26-километрового участка железной дороги Суботица-Хоргош до границы с Венгрией, планирует строительство Единого диспетчерского центра и обновление 210 километрового участка Валево-Врбница до границы с Черногорией.