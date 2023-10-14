Рейтинг@Mail.ru
"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 14.10.2023 (обновлено: 22:40 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/vsu-1902815661.html
"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки
"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки - РИА Новости, 14.10.2023
"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки
Безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T20:20
2023-10-14T22:40
специальная военная операция на украине
в мире
олег соскин
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893737595_0:190:3072:1918_1920x0_80_0_0_d125bbfe6cf34d5972d052faa5ecad38.jpg
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Командиры пускали в лобовую атаку своих воинов, растет недовольство, скажем, падает в определенной степени установка на наступление, деморализация идет у людей. Это естественно", — отметил он.По мнению эксперта, в результате контрнаступления ВСУ за четыре месяца не удалось добиться никаких серьезных достижений. При этом украинцы понесли тяжелые потери не только в личном составе, но и лишились многих вооружений.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231014/tragediya-1902784862.html
https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902806289.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893737595_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c85af4b9eebcb4834dbaca475d72c2f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, олег соскин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Олег Соскин, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки

Соскин заявил о деморализации солдат ВСУ после неудачного контрнаступления

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты готовят ракету к пуску неподалеку от Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Командиры пускали в лобовую атаку своих воинов, растет недовольство, скажем, падает в определенной степени установка на наступление, деморализация идет у людей. Это естественно", — отметил он.
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
Вчера, 16:55
По мнению эксперта, в результате контрнаступления ВСУ за четыре месяца не удалось добиться никаких серьезных достижений. При этом украинцы понесли тяжелые потери не только в личном составе, но и лишились многих вооружений.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
"Русский город". Зеленского поставили на место после заявления из Одессы
Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОлег СоскинВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала