https://ria.ru/20231014/vsu-1902815661.html

"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки

"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки - РИА Новости, 14.10.2023

"Лобовой удар". В Киеве раскрыли, что случилось с бойцами ВСУ после атаки

Безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T20:20

2023-10-14T20:20

2023-10-14T22:40

специальная военная операция на украине

в мире

олег соскин

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Безрезультатное контрнаступление ВСУ привело к деморализации украинских военных, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Командиры пускали в лобовую атаку своих воинов, растет недовольство, скажем, падает в определенной степени установка на наступление, деморализация идет у людей. Это естественно", — отметил он.По мнению эксперта, в результате контрнаступления ВСУ за четыре месяца не удалось добиться никаких серьезных достижений. При этом украинцы понесли тяжелые потери не только в личном составе, но и лишились многих вооружений.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.

https://ria.ru/20231014/tragediya-1902784862.html

https://ria.ru/20231014/zelenskiy-1902806289.html

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в мире, олег соскин, владимир путин, нато, вооруженные силы украины