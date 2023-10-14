Замглавы МИД России рассказал о планах встретиться с ХАМАС в Катаре
Замглавы МИД Богданов не исключил контактов с ХАМАС в Катаре на следующей неделе
© Фото : предоставлено Qatar TourismВид на город Доха
© Фото : предоставлено Qatar Tourism
Вид на город Доха. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил РИА Новости, что планирует посетить Катар на следующей неделе, и не исключил контактов с представителями ХАМАС в ходе поездки, в том числе по вопросу освобождения остающихся у них в плену заложников.
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"Собираюсь, да", - сообщил Богданов, комментируя возможность поездки в Катар на следующей неделе.
Замглавы МИД России отметил, что не исключает встречи с представителями движения ХАМАС в ходе этой поездки.
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"Я не исключаю. Обычно мы там встречались с руководством ХАМАС каждый раз, когда я там бывал. Если у них будет желание, мы всегда поддерживаем контакты. Тем более в этой обстановке это (встреча - ред.) полезно для решения практических вопросов, включая освобождения заложников", - добавил он.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.