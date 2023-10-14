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Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 14.10.2023 (обновлено: 13:43 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/vs-1902748200.html
Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.10.2023
Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении
На Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки около 215 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T13:32
2023-10-14T13:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки около 215 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Лиман первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."Потери противника за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902749278.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

МО: ВС РФ отразили семь атак на Купянском направлении, ВСУ потеряли 215 солдат

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСтрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ
Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Стрельба из гаубицы Д-30 агитационными снарядами по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки около 215 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Лиман первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.
"Потери противника за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраина
 
 
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