https://ria.ru/20231014/vs-1902748200.html

Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.10.2023

Вооруженные силы России отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки около 215 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T13:32

2023-10-14T13:32

2023-10-14T13:43

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

харьковская область

украина

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. На Купянском направлении войска Украины потеряли за сутки около 215 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены семь атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. В районе населенного пункта Лиман первый Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы."Потери противника за сутки составили до 215 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20231014/spetsoperatsiya-1902749278.html

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, украина