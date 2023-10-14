https://ria.ru/20231014/volontery-1902769646.html

Волонтеры Красного креста отказались покидать северную часть сектора Газа

Волонтеры Красного креста отказались покидать северную часть сектора Газа - РИА Новости, 14.10.2023

Волонтеры Красного креста отказались покидать северную часть сектора Газа

Волонтеры Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) отказываются покидать северную часть Газы, несмотря на ультиматум Израиля, чтобы... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:24

2023-10-14T15:24

2023-10-14T15:49

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

палестина

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 14 окт – РИА Новости. Волонтеры Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) отказываются покидать северную часть Газы, несмотря на ультиматум Израиля, чтобы продолжать оказывать помощь нуждающемуся гражданскому населению, говорится в совместном заявлении генсекретаря МФКК Джагана Чапагейна и гендиректора МККК Роберта Мардини."Мы глубоко встревожены призывом к переселению в Газу. Наши волонтеры отказываются уезжать и бросать тех, кто в них больше всего нуждается. Они должны быть защищены, чтобы они могли защищать других", - сказано в документе.Чапагейн и Мардини добавили, что движение Красного Креста взяло на себя обязательство продолжать обеспечивать защиту и жизненно важную помощь людям, страдающим от ужасов продолжающегося насилия. "Для этого наши команды должны иметь возможность работать в условиях безопасности. Гуманитарные организации должны иметь доступ к своей работе, чтобы облегчить растущие человеческие страдания", - подчеркнули они.В среду МФКК подтвердила, что пять её сотрудников были убиты в машинах скорой помощи в Газе и Израиле, четверо из них погибли в среду в результате двух разных ударов в Газе.В пятницу официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил РИА Новости, что Израиль предписал населению и сотрудникам ООН на севере сектора Газа переместиться в его южную часть в течение 24 часов. Организация призвала отменить такое предписание, указав, что перемещение 1,1 миллиона человек будет иметь разрушительные гуманитарные последствия. Назначенные движением ХАМАС власти этой части палестинских территорий, а также правительство Палестины на Западном берегу отвергли требование Израиля.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231014/katastrofa-1902725972.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

израиль

палестина

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, палестина, международный комитет красного креста (мккк)