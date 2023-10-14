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Матвиенко сообщила о планах султана Омана посетить Россию
Матвиенко сообщила о планах султана Омана посетить Россию - РИА Новости, 14.10.2023
Матвиенко сообщила о планах султана Омана посетить Россию
Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид имеет приглашение посетить Россию и планирует визит в будущем году, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T11:09
2023-10-14T11:09
2023-10-14T11:09
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оман
россия
валентина матвиенко
хейсам бен тарик аль саид
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид имеет приглашение посетить Россию и планирует визит в будущем году, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Его величество султан Омана имеет приглашение посетить Россию, он обещал реализовать свой визит в следующем году, мы будем его ждать", - отметила спикер в ходе встречи с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили. Переговоры прошли на полях парламентской "двадцатки".
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в мире, оман, россия, валентина матвиенко, хейсам бен тарик аль саид
В мире, Оман, Россия, Валентина Матвиенко, Хейсам бен Тарик Аль Саид
Матвиенко сообщила о планах султана Омана посетить Россию
Матвиенко: султан Омана Хейсам Аль Саид планирует посетить РФ в следующем году