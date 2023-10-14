https://ria.ru/20231014/vizit-1902729491.html

Матвиенко сообщила о планах султана Омана посетить Россию

Матвиенко сообщила о планах султана Омана посетить Россию - РИА Новости, 14.10.2023

Матвиенко сообщила о планах султана Омана посетить Россию

Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид имеет приглашение посетить Россию и планирует визит в будущем году, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T11:09

2023-10-14T11:09

2023-10-14T11:09

в мире

оман

россия

валентина матвиенко

хейсам бен тарик аль саид

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт – РИА Новости. Султан Омана Хейсам Бен Тарик Аль Саид имеет приглашение посетить Россию и планирует визит в будущем году, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Его величество султан Омана имеет приглашение посетить Россию, он обещал реализовать свой визит в следующем году, мы будем его ждать", - отметила спикер в ходе встречи с председателем Госсовета Омана Абдулмаликом Аль Халили. Переговоры прошли на полях парламентской "двадцатки".

https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html

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в мире, оман, россия, валентина матвиенко, хейсам бен тарик аль саид