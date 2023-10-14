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"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне - РИА Новости, 14.10.2023
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05:30 14.10.2023 (обновлено: 16:49 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/valensa-1902705015.html
"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне
"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне - РИА Новости, 14.10.2023
"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне
Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов, заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T05:30
2023-10-14T16:49
в мире
польша
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов, заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point."Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие", — предупредил он.По мнению экс-президента, "такой бунт" возможен не только в Польше.Парламентские выборы в республике состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском. Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, польша
В мире, Польша
"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне

Экс-президент Польши Валенса заявил о риске гражданской войны в стране

© AFP 2023 / JAAP ARRIENSПольский флаг крепят перед митингом партии "Право и справедливость" в Сандомире, Польша
Польский флаг крепят перед митингом партии Право и справедливость в Сандомире, Польша - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / JAAP ARRIENS
Польский флаг крепят перед митингом партии "Право и справедливость" в Сандомире, Польша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов, заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point.
«
"Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие", — предупредил он.
По мнению экс-президента, "такой бунт" возможен не только в Польше.
Парламентские выборы в республике состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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