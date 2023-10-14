"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне
Экс-президент Польши Валенса заявил о риске гражданской войны в стране
© AFP 2023 / JAAP ARRIENSПольский флаг крепят перед митингом партии "Право и справедливость" в Сандомире, Польша
Польский флаг крепят перед митингом партии "Право и справедливость" в Сандомире, Польша
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов, заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point.
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"Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие", — предупредил он.
По мнению экс-президента, "такой бунт" возможен не только в Польше.
Парламентские выборы в республике состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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