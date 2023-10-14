https://ria.ru/20231014/valensa-1902705015.html

"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне

"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне - РИА Новости, 14.10.2023

"Не только у нас". В Польше заговорили о гражданской войне

Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов, заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T05:30

2023-10-14T05:30

2023-10-14T16:49

в мире

польша

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Польше грозит гражданская война из-за парламентских выборов, заявил бывший президент страны Лех Валенса в интервью французскому журналу Le Point."Ситуация серьезная. Я не исключаю риска гражданской войны в Польше. В конечном итоге народ выйдет на улицу в еще большем количестве. Я даже боюсь, что применят оружие", — предупредил он.По мнению экс-президента, "такой бунт" возможен не только в Польше.Парламентские выборы в республике состоятся 15 октября. Основную конкуренцию правящей партии PiS, держащей лидирующую позицию с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" во главе с бывшим председателем Европейского совета Дональдом Туском. Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231014/vybory-1902695190.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, польша