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Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 14.10.2023
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Религия
 
16:35 14.10.2023 (обновлено: 16:36 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/upts-1902781658.html
Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ
Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 14.10.2023
Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ
Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T16:35
2023-10-14T16:36
религия
религия
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
русская православная церковь
всемирный совет церквей
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в текущей редакции он нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Текст обращения цитирует "Страна.ua" в Telegram-канале.Ранее комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал украинскому парламенту поддержать в первом чтении законопроект №8371, который предусматривает возможность запрета в судебном порядке церкви, организационно подчиненной РПЦ. "Всемирный совет церквей обратился к спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку в связи с возможным голосованием Верховной рады за запрет деятельности Украинской православной церкви. В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится, что законопроект № 8371 "грозит взорвать социальное единство на Украине", - сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на текст обращения ВСЦ. В обращении ВСЦ говорится, что запрет или другое коллективное наказание УПЦ без четких и публичных доказательств о реальной угрозе церкви национальной безопасности Украины, будет глубоко разъединяющим мероприятием. ВСЦ призывают пересмотреть проект закона на предмет недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины ее национальным интересам в сфере единства. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231012/kiev-1902093689.html
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религия, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, русская православная церковь, всемирный совет церквей, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь
Религия, Религия, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, Русская православная церковь, Всемирный совет церквей, Ситуация вокруг УПЦ, Украинская православная церковь
Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ

Всемирный совет церквей призвал не принимать в текущем виде закон о запрете УПЦ

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в текущей редакции он нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Текст обращения цитирует "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ранее комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал украинскому парламенту поддержать в первом чтении законопроект №8371, который предусматривает возможность запрета в судебном порядке церкви, организационно подчиненной РПЦ.
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"Всемирный совет церквей обратился к спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку в связи с возможным голосованием Верховной рады за запрет деятельности Украинской православной церкви. В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится, что законопроект № 8371 "грозит взорвать социальное единство на Украине", - сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на текст обращения ВСЦ.
В обращении ВСЦ говорится, что запрет или другое коллективное наказание УПЦ без четких и публичных доказательств о реальной угрозе церкви национальной безопасности Украины, будет глубоко разъединяющим мероприятием. ВСЦ призывают пересмотреть проект закона на предмет недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины ее национальным интересам в сфере единства.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияРелигияУкраинаРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныРусская православная церковьВсемирный совет церквейСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковь
 
 
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