Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ
Всемирный совет церквей призвал не принимать в текущем виде закон о запрете УПЦ
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в текущей редакции он нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Текст обращения цитирует "Страна.ua" в Telegram-канале.
Ранее комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал украинскому парламенту поддержать в первом чтении законопроект №8371, который предусматривает возможность запрета в судебном порядке церкви, организационно подчиненной РПЦ.
"Всемирный совет церквей обратился к спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку в связи с возможным голосованием Верховной рады за запрет деятельности Украинской православной церкви. В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится, что законопроект № 8371 "грозит взорвать социальное единство на Украине", - сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на текст обращения ВСЦ.
В обращении ВСЦ говорится, что запрет или другое коллективное наказание УПЦ без четких и публичных доказательств о реальной угрозе церкви национальной безопасности Украины, будет глубоко разъединяющим мероприятием. ВСЦ призывают пересмотреть проект закона на предмет недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины ее национальным интересам в сфере единства.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".