https://ria.ru/20231014/upts-1902781658.html

Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ

Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 14.10.2023

Всемирный совет церквей призвал Киев не принимать закон о запрете УПЦ

Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:35

2023-10-14T16:35

2023-10-14T16:36

религия

религия

украина

руслан стефанчук

верховная рада украины

русская православная церковь

всемирный совет церквей

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Всемирный совет церквей (ВСЦ) призвал спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука не выносить на голосование законопроект о запрете в судебном порядке канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в текущей редакции он нарушает международные нормы свободы веры и может расколоть украинское общество. Текст обращения цитирует "Страна.ua" в Telegram-канале.Ранее комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал украинскому парламенту поддержать в первом чтении законопроект №8371, который предусматривает возможность запрета в судебном порядке церкви, организационно подчиненной РПЦ. "Всемирный совет церквей обратился к спикеру парламента Украины Руслану Стефанчуку в связи с возможным голосованием Верховной рады за запрет деятельности Украинской православной церкви. В письме, которое подписал директор Комиссии церквей по международным делам ВСЦ Питер Прув, говорится, что законопроект № 8371 "грозит взорвать социальное единство на Украине", - сообщает украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале со ссылкой на текст обращения ВСЦ. В обращении ВСЦ говорится, что запрет или другое коллективное наказание УПЦ без четких и публичных доказательств о реальной угрозе церкви национальной безопасности Украины, будет глубоко разъединяющим мероприятием. ВСЦ призывают пересмотреть проект закона на предмет недостатков в соответствии с конституционными обязательствами Украины ее национальным интересам в сфере единства. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20231012/kiev-1902093689.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

религия, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, русская православная церковь, всемирный совет церквей, ситуация вокруг упц, украинская православная церковь