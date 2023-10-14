Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", — сказал эксперт.
"Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", — сказал эксперт.
По его мнению, без помощи США Украина не сможет сопротивляться.
"Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают. Тогда Украина вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского. Такие действия станут недвусмысленным сигналом России, что мы больше не будем поддерживать Киев", — резюмировал эксперт.
Ранее конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Вместе с этим на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
"Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают. Тогда Украина вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского. Такие действия станут недвусмысленным сигналом России, что мы больше не будем поддерживать Киев", — резюмировал эксперт.
Ранее конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.
Вместе с этим на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.