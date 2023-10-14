https://ria.ru/20231014/ukraina-1902738307.html

Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины

Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 14.10.2023

Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:21

2023-10-14T12:21

2023-10-14T12:45

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. "Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", — сказал эксперт. По его мнению, без помощи США Украина не сможет сопротивляться. "Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают. Тогда Украина вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского. Такие действия станут недвусмысленным сигналом России, что мы больше не будем поддерживать Киев", — резюмировал эксперт. Ранее конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. Вместе с этим на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины