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Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 14.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 14.10.2023 (обновлено: 12:45 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902738307.html
Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины - РИА Новости, 14.10.2023
Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:21
2023-10-14T12:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner. "Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", — сказал эксперт. По его мнению, без помощи США Украина не сможет сопротивляться. "Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают. Тогда Украина вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского. Такие действия станут недвусмысленным сигналом России, что мы больше не будем поддерживать Киев", — резюмировал эксперт. Ранее конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ. Вместе с этим на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902729373.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Сигнал из-за рубежа. Зеленскому показали, как изменятся границы Украины

Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией отдаст часть территорий, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

"Он, скорее всего, отдаст Одессу и Харьков. Русские не изменили своих условий для завершения конфликта. В первую очередь, Украина, точнее то, что от нее останется, должна быть нейтральной", — сказал эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
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По его мнению, без помощи США Украина не сможет сопротивляться.

"Если США прекратят помогать Украине, то другие члены НАТО тоже это сделают. Тогда Украина вообще не сможет противостоять русским, и это будет концом для Зеленского. Такие действия станут недвусмысленным сигналом России, что мы больше не будем поддерживать Киев", — резюмировал эксперт.

Ранее конгресс США согласовал временный бюджет, не включив туда финансовую поддержку Украины. Кроме того, в прошлую субботу, 30 сентября, истек срок действия закона о ленд-лизе для ВСУ.

Вместе с этим на сайте Чикагского совета по глобальным вопросам опубликовали результаты опроса, согласно которому почти половина американцев признала: оказанная киевским властям помощь на сумму 43 миллиарда долларов не стоила этих затрат. Кроме того, число опрошенных, выступающих за экономическую поддержку Украины, снизилось по сравнению с прошлым годом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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