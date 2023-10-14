https://ria.ru/20231014/ukraina-1902722329.html

"Зеленского успокаивали". СМИ указали на переломный момент для Украины

"Зеленского успокаивали". СМИ указали на переломный момент для Украины - РИА Новости, 14.10.2023

"Зеленского успокаивали". СМИ указали на переломный момент для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе выразил возмущение сокращением западной помощи, пишет китайская газета РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T10:19

2023-10-14T10:19

2023-10-14T11:06

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе выразил возмущение сокращением западной помощи, пишет китайская газета Global Times."Высшие чиновники НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав предоставить дополнительную военную помощь на сумму более двух миллиардов долларов до наступления зимы", — говорится в публикации. Вместе с тем, по мнению журналистов, у Украины могут быть причины для беспокойства, учитывая ситуацию в Израиле и борьбу за бюджет в конгрессе США. "По крайней мере часть американского потока оружия может иссякнуть в течение нескольких месяцев, если выделение денег быстро не одобрят", — приводят авторы слова высокопоставленного американского чиновника, который разговаривал с журналистами в Брюсселе на условиях анонимности. В статье отмечается, что даже без обострения палестино-израильского конфликта военная помощь США и Запада Украине уже достигла переломного момента. "Объективно говоря, поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада, чем поддержка Украины", — заключается в статье. Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, сша