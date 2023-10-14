"Зеленского успокаивали". СМИ указали на переломный момент для Украины
Global Times: ситуация на Ближнем Востоке грозит Украине проблемами
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе выразил возмущение сокращением западной помощи, пишет китайская газета Global Times.
"Высшие чиновники НАТО попытались успокоить Зеленского, пообещав предоставить дополнительную военную помощь на сумму более двух миллиардов долларов до наступления зимы", — говорится в публикации.
Вместе с тем, по мнению журналистов, у Украины могут быть причины для беспокойства, учитывая ситуацию в Израиле и борьбу за бюджет в конгрессе США.
"По крайней мере часть американского потока оружия может иссякнуть в течение нескольких месяцев, если выделение денег быстро не одобрят", — приводят авторы слова высокопоставленного американского чиновника, который разговаривал с журналистами в Брюсселе на условиях анонимности.
В статье отмечается, что даже без обострения палестино-израильского конфликта военная помощь США и Запада Украине уже достигла переломного момента.
"Объективно говоря, поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада, чем поддержка Украины", — заключается в статье.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
"Объективно говоря, поддержка Израиля на данный момент более актуальна и имеет большее геополитическое значение для США и Запада, чем поддержка Украины", — заключается в статье.
Журнал Foreign Policy в начале недели писал о появившихся в Европе опасениях по поводу возможной нехватки боеприпасов для Израиля из-за помощи Украине.
Кроме того, телеканал NBC со ссылкой на чиновника американской администрации сообщал, что Белый дом рассматривает возможность связать предоставление помощи Израилю и Украине в рамках одного законопроекта, чтобы конгресс одобрил обе инициативы одновременно.