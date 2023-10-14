https://ria.ru/20231014/ukraina-1902716746.html
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута - РИА Новости, 14.10.2023
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута
Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:35
2023-10-14T09:35
2023-10-14T09:35
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик украинскому изданию. "На сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть - ред.), которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине", - приводит слова Мацика украинское издание Liga.Tech. Он отметил, что избежать проблем со связью на Украине не удастся, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. По его словам, самая "критическая ситуация" в Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключены только 9% абонентов. Чиновник также посоветовал жителям страны самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и приобрести источники бесперебойного питания. В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе. Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что энергосистема Украины подготовлена в этом сезоне так, что сценарий полного блэкаута в стране маловероятен, в большинстве случаев следует ожидать аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20231012/elektrichestvo-1902229871.html
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в мире, украина, киев, энергетика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Энергетика
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута
Минцифры Украины: 60% абонентов страны останутся без интернета из-за блэкаута
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик украинскому изданию
.
"На сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть - ред.), которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине", - приводит слова Мацика украинское издание Liga.Tech.
На Украине почти 500 населенных пунктов остаются без электричества
Он отметил, что избежать проблем со связью на Украине не удастся, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. По его словам, самая "критическая ситуация" в Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключены только 9% абонентов.
Чиновник также посоветовал жителям страны самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и приобрести источники бесперебойного питания.
В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе.
Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что энергосистема Украины подготовлена в этом сезоне так, что сценарий полного блэкаута в стране маловероятен, в большинстве случаев следует ожидать аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.
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