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Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута - РИА Новости, 14.10.2023
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09:35 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902716746.html
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута - РИА Новости, 14.10.2023
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута
Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:35
2023-10-14T09:35
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
энергетика
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик украинскому изданию. "На сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть - ред.), которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине", - приводит слова Мацика украинское издание Liga.Tech. Он отметил, что избежать проблем со связью на Украине не удастся, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. По его словам, самая "критическая ситуация" в Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключены только 9% абонентов. Чиновник также посоветовал жителям страны самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и приобрести источники бесперебойного питания. В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе. Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что энергосистема Украины подготовлена в этом сезоне так, что сценарий полного блэкаута в стране маловероятен, в большинстве случаев следует ожидать аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20231012/elektrichestvo-1902229871.html
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html
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в мире, украина, киев, энергетика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Энергетика
Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута

Минцифры Украины: 60% абонентов страны останутся без интернета из-за блэкаута

CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog / Трипольская тепловая электростанция
Трипольская тепловая электростанция - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
CC BY-SA 4.0 / Dmitri Tovstonog /
Трипольская тепловая электростанция . Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик украинскому изданию.
"На сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть - ред.), которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине", - приводит слова Мацика украинское издание Liga.Tech.
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Он отметил, что избежать проблем со связью на Украине не удастся, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. По его словам, самая "критическая ситуация" в Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключены только 9% абонентов.
Чиновник также посоветовал жителям страны самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и приобрести источники бесперебойного питания.
В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе.
Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что энергосистема Украины подготовлена в этом сезоне так, что сценарий полного блэкаута в стране маловероятен, в большинстве случаев следует ожидать аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.
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