https://ria.ru/20231014/ukraina-1902716746.html

Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута

Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута - РИА Новости, 14.10.2023

Украина может с высокой вероятностью остаться без интернета из-за блэкаута

Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T09:35

2023-10-14T09:35

2023-10-14T09:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

энергетика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144724/21/1447242191_0:0:4224:2376_1920x0_80_0_0_578f6fb906c6db3bb6e27db7e4fc68b0.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство украинских провайдеров не готовы к длительным отключениям электроэнергии, самая критичная ситуация с сетями в Киеве, сообщил директор департамента по развитию фиксированного интернета министерства цифровой трансформации Украины Юрий Мацик украинскому изданию. "На сегодняшний день только 37% абонентов фиксированных сетей имеют подключение к интернет-сетям на базе PON (Passive optical network, пассивная оптическая сеть - ред.), которые устойчивы к длительным отключениям электроэнергии, это средний показатель по Украине", - приводит слова Мацика украинское издание Liga.Tech. Он отметил, что избежать проблем со связью на Украине не удастся, несмотря на то, что украинские телеком-компании закупили генераторы и аккумуляторы. По его словам, самая "критическая ситуация" в Киеве, где сети насыщены старыми технологиями, а к пассивной оптической сети подключены только 9% абонентов. Чиновник также посоветовал жителям страны самостоятельно позаботиться об электропитании Wi-Fi-роутеров и приобрести источники бесперебойного питания. В августе заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев сообщал, что власти Киева разработали 15 сценариев на случай длительного отсутствия электричества в городе. Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что энергосистема Украины подготовлена в этом сезоне так, что сценарий полного блэкаута в стране маловероятен, в большинстве случаев следует ожидать аварийные и стабилизационные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20231012/elektrichestvo-1902229871.html

https://ria.ru/20231014/ukraina-1902714519.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, энергетика