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Каждый пятый. Украину сотрясла "российская атака" с неожиданной стороны - РИА Новости, 14.10.2023
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09:23 14.10.2023 (обновлено: 16:53 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ukraina-1902715550.html
Каждый пятый. Украину сотрясла "российская атака" с неожиданной стороны
Каждый пятый. Украину сотрясла "российская атака" с неожиданной стороны - РИА Новости, 14.10.2023
Каждый пятый. Украину сотрясла "российская атака" с неожиданной стороны
Лишь 15 процентов детей в детских садах Киева знают украинский язык и разговаривают на нем, а почти 20 процентов даже не понимают его, пишут на сайте... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T09:23
2023-10-14T16:53
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Лишь 15 процентов детей в детских садах Киева знают украинский язык и разговаривают на нем, а почти 20 процентов даже не понимают его, пишут на сайте "Обозреватель"."Даже не владея лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идет о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20 процентов киевских дошкольников близко к нулю", — говорится в публикации.Издание отмечает, что 65 процентов детей используют и русские, и украинские слова, но социализация все равно проходит на русском, на котором проще общаться.Для "исправления проблемы" предлагается создавать украинские разговорные клубы в детских садах для родителей и детей, заключается в статье.После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предписывает использовать практически во всех сферах жизни исключительно украинский язык.На днях языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к украинским телеканалам с требованием как можно скорее отказаться от русского языка и перейти исключительно на украинский, так как с июля следующего года использовать в эфире другие языки без дублирования можно будет только "в принятых участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах".Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских людей.
https://ria.ru/20230913/deti-1895996533.html
https://ria.ru/20230704/yazyk-1882038106.html
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
Каждый пятый. Украину сотрясла "российская атака" с неожиданной стороны

Обозреватель: каждый пятый ребенок на Украине не понимает украинский язык

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Лишь 15 процентов детей в детских садах Киева знают украинский язык и разговаривают на нем, а почти 20 процентов даже не понимают его, пишут на сайте "Обозреватель".
"Даже не владея лексикой, можно нормально взаимодействовать с другим говорящим через жесты и мимику, тем более если речь идет о детях. А вот если исходить сугубо из лексики, то результат таков, что знание украинского у 20 процентов киевских дошкольников близко к нулю", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что 65 процентов детей используют и русские, и украинские слова, но социализация все равно проходит на русском, на котором проще общаться.
Для "исправления проблемы" предлагается создавать украинские разговорные клубы в детских садах для родителей и детей, заключается в статье.
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После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он предписывает использовать практически во всех сферах жизни исключительно украинский язык.
На днях языковой омбудсмен Тарас Креминь обратился к украинским телеканалам с требованием как можно скорее отказаться от русского языка и перейти исключительно на украинский, так как с июля следующего года использовать в эфире другие языки без дублирования можно будет только "в принятых участниками программ устойчивых выражениях, коротких фразах или отдельных словах".
Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно русских людей.
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