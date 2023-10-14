https://ria.ru/20231014/ukraina-1902709587.html

Украина получила лишь половину из обещанной международной финансовой помощи

Украина получила лишь половину из обещанной международной финансовой помощи - РИА Новости, 14.10.2023

Украина получила лишь половину из обещанной международной финансовой помощи

За последние два года украинский бюджет получил 65 миллиардов долларов финансовой помощи — это вдвое меньше, чем обещали разные страны и институты, следует из... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T08:15

2023-10-14T08:15

2023-10-14T09:41

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За последние два года украинский бюджет получил 65 миллиардов долларов финансовой помощи — это вдвое меньше, чем обещали разные страны и институты, следует из анализа РИА Новости данных Минфина Украины и некоторых других государств. Агентство изучило сайты правительств и финансовых ведомств недружественных России стран и международных организаций, чтобы определить объем финансовой помощи, обещанной Киеву. При этом рассматривались только кредиты и гранты, поскольку правительственными гарантиями обеспечивается финансирование от Всемирного банка или других международных институтов. Ассигнования на военные и гуманитарные нужды, а также финансирование общественных организаций в расчетах не учитывались. Результат сравнивался с отчетностями Минфина и Нацбанка Украины о поступлениях от международных доноров. Лидеры финансирования На начало октября Украина получила от иностранных правительств, международных организаций и финансовых институтов 65 миллиардов долларов. США выделили 22,9 миллиарда и вернули себе статус главного донора украинского бюджета, хотя месяцем ранее лидером был Европейский союз. В октябре помощь от него составляла 22,6 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкает Международный валютный фонд, предоставивший 6,3 миллиарда долларов. Кроме того, в пятерку главных источников иностранных поступлений в бюджет Украины входят Канада (3,7 миллиарда долларов) и Япония (2,1 миллиарда). В первой десятке оказались также Всемирный банк (два миллиарда), Великобритания и Германия (по 1,6 миллиарда), Европейский инвестиционный банк (720 миллионов), Франция (440 миллионов) и Италия (330 миллионов долларов). Крупным донором можно назвать и Нидерланды (318 миллионов). Остальные страны предоставили меньше 100 миллионов долларов каждая. Ожидания Но обещали Украине в два раза больше — примерно 137 миллиардов долларов (без учета правительственных гарантий, необходимых для выделения средств от международных организаций). Самая большая разница между обещанным и уже выделенным финансированием у ЕС — 57,2 миллиарда. Это объясняется тем, что 54 миллиарда планируется выделить в 2024-2027 годы, а остальное — это макропомощь до конца нынешнего года. Похожая ситуация и у Норвегии: та заявляла о планах выделить Киеву примерно четыре миллиарда на 2022-2027 годы, но пока поступило лишь 300 миллионов. При этом есть страны, которые полностью выполнили свои обещания, например, Германия, Италия и Испания. Интересно, что США обещали порядка 26,4 миллиарда долларов, а получено было, по оценке украинского Минфина, только 22,8 миллиарда. При этом НБУ сообщил о поступлении на его счета от американцев 29 миллиардов долларов — куда были направлены 7,2 миллиарда долларов разницы, неизвестно. Есть и государства, которые вовсе не предоставили обещанное финансирование. Так, например, Южная Корея обещала выделить восемь миллиардов долларов, но о поступлении средств не сообщали ни украинские власти, ни международные организации.

https://ria.ru/20231010/ukraina-1901790709.html

https://ria.ru/20231014/politika-1902307862.html

https://ria.ru/20231014/opasnost-1902693066.html

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экономика, украина, сша, германия, всемирный банк, министерство финансов рф (минфин россии), европейский инвестиционный банк, в мире, политика