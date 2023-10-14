Украина получила лишь половину из обещанной международной финансовой помощи
Киев получил в 2 раза меньше обещанных Западом средств, всего 65 млрд долларов
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. За последние два года украинский бюджет получил 65 миллиардов долларов финансовой помощи — это вдвое меньше, чем обещали разные страны и институты, следует из анализа РИА Новости данных Минфина Украины и некоторых других государств.
Агентство изучило сайты правительств и финансовых ведомств недружественных России стран и международных организаций, чтобы определить объем финансовой помощи, обещанной Киеву. При этом рассматривались только кредиты и гранты, поскольку правительственными гарантиями обеспечивается финансирование от Всемирного банка или других международных институтов. Ассигнования на военные и гуманитарные нужды, а также финансирование общественных организаций в расчетах не учитывались. Результат сравнивался с отчетностями Минфина и Нацбанка Украины о поступлениях от международных доноров.
Лидеры финансирования
На начало октября Украина получила от иностранных правительств, международных организаций и финансовых институтов 65 миллиардов долларов. США выделили 22,9 миллиарда и вернули себе статус главного донора украинского бюджета, хотя месяцем ранее лидером был Европейский союз. В октябре помощь от него составляла 22,6 миллиарда долларов.
В первой десятке оказались также Всемирный банк (два миллиарда), Великобритания и Германия (по 1,6 миллиарда), Европейский инвестиционный банк (720 миллионов), Франция (440 миллионов) и Италия (330 миллионов долларов). Крупным донором можно назвать и Нидерланды (318 миллионов). Остальные страны предоставили меньше 100 миллионов долларов каждая.
Ожидания
Но обещали Украине в два раза больше — примерно 137 миллиардов долларов (без учета правительственных гарантий, необходимых для выделения средств от международных организаций). Самая большая разница между обещанным и уже выделенным финансированием у ЕС — 57,2 миллиарда. Это объясняется тем, что 54 миллиарда планируется выделить в 2024-2027 годы, а остальное — это макропомощь до конца нынешнего года. Похожая ситуация и у Норвегии: та заявляла о планах выделить Киеву примерно четыре миллиарда на 2022-2027 годы, но пока поступило лишь 300 миллионов. При этом есть страны, которые полностью выполнили свои обещания, например, Германия, Италия и Испания.
Интересно, что США обещали порядка 26,4 миллиарда долларов, а получено было, по оценке украинского Минфина, только 22,8 миллиарда. При этом НБУ сообщил о поступлении на его счета от американцев 29 миллиардов долларов — куда были направлены 7,2 миллиарда долларов разницы, неизвестно.
Есть и государства, которые вовсе не предоставили обещанное финансирование. Так, например, Южная Корея обещала выделить восемь миллиардов долларов, но о поступлении средств не сообщали ни украинские власти, ни международные организации.