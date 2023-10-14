https://ria.ru/20231014/udar-1902806511.html

После ракетного удара по северу Израиля госпитализировали двух человек

После ракетного удара по северу Израиля госпитализировали двух человек - РИА Новости, 14.10.2023

После ракетного удара по северу Израиля госпитализировали двух человек

Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии в городе Нагария на севере Израиля после ракетного удара, во время которого, предположительно, не сработали... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:12

2023-10-14T19:12

2023-10-14T19:15

в мире

израиль

восточный иерусалим

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии в городе Нагария на севере Израиля после ракетного удара, во время которого, предположительно, не сработали сирены оповещения, сообщает телеканал i24NEWS со ссылкой на заявления сотрудников местной больницы. "Сотрудники больницы в самом северном израильском городе Нагария рассказали... что после ракетного удара двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Как понимает i24NEWS, сирены оповещения не включались", - пишет телеканал. Израиль утром 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. Армия обороны Израиля сообщала, что ХАМАС удерживает на территории сектора Газа более 120 гражданских лиц в качестве заложников. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231008/ataka-1901315829.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

https://ria.ru/20231010/preduprezhdenie-1901620691.html

израиль

восточный иерусалим

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в мире, израиль, восточный иерусалим, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году