https://ria.ru/20231014/udar-1902772392.html

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана - РИА Новости, 14.10.2023

ЦАХАЛ заявил о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:42

2023-10-14T15:42

2023-10-14T17:25

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на атаку со стороны Ливана."Солдаты ЦАХАЛ на данный момент наносят удары по источнику пусков (снарядов. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.Незадолго до этого израильские военные заявили, что зафиксировали обстрелы с территории Ливана в сторону района Хар-Дов. По данным ЦАХАЛ, из соседней страны выпустили около 30 минометных снарядов, часть из которых попала на израильскую территорию.С начала обострения израильско-палестинского конфликта ливанское движение "Хезболла" и израильская армия обменялись единичными ударами по приграничным территориям, избегая масштабной эскалации. Тем не менее власти Израиля не исключают ухудшения ситуации на севере и направили туда отряды резервистов.Как заявил в среду посол России в Ливане Александр Рудаков, инциденты на ливано-израильской границе не означают вступления "Хезболлы" в военное противостояние, стороны соблюдают "привычные правила игры". Глава Пентагона Ллойд Остин, со своей стороны, заявил, что США не видят концентрации сил ливанского движения на границе.Обострение конфликта на Ближнем ВостокеУтром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231013/udary-1902654135.html

https://ria.ru/20231014/izrail-1902762307.html

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в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, россия, хамас, оон