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В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась 18 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:03
2023-10-14T19:03
2023-10-14T19:16
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась 18 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в четверг в 18.38 мск, отмена тревоги произошла в 18.56 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
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севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Развозжаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу через 18 минут