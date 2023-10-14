https://ria.ru/20231014/trevoga-1902804857.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась 18 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:03

2023-10-14T19:03

2023-10-14T19:16

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась 18 минут, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Тревога была объявлена в четверг в 18.38 мск, отмена тревоги произошла в 18.56 мск."Отбой воздушной тревоги", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

севастополь

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, происшествия