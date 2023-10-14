https://ria.ru/20231014/trevoga-1902801929.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T18:43

2023-10-14T18:43

2023-10-14T18:45

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.Общественный транспорт в городе, наземный и морской, прекращает движение, сообщили власти.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, общество