https://ria.ru/20231014/trevoga-1902801929.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T18:43
2023-10-14T18:43
2023-10-14T18:45
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил в субботу губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.Общественный транспорт в городе, наземный и морской, прекращает движение, сообщили власти.
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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севастополь, михаил развожаев, общество
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Общество
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу