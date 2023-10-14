https://ria.ru/20231014/trevoga-1902727766.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.10.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:59
2023-10-14T10:59
2023-10-14T10:59
специальная военная операция на украине
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сумская область
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Сумской области - в 10.17, в остальных регионах - около 10.48. Также тревога объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области РФ, сигнал прозвучал в 10.29 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране
https://ria.ru/20231014/povrezhdenie-1902713585.html
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в мире, украина, днепропетровская область, сумская область, кировоградская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Сумская область, Кировоградская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Кировоградской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу