https://ria.ru/20231014/tragediya-1902784862.html
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой - РИА Новости, 14.10.2023
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
ВСУ понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T16:55
2023-10-14T16:55
2023-10-14T19:25
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ВСУ понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Потери ВСУ просто умопомрачительны. <…> Да, у них остались какие-то резервы, которые они бросят в бой, но по сути армия разбита, она просто уничтожена", — отметил он.Президенту Владимиру Зеленскому сообщают об огромных потерях танков и БМП, а также предупреждают, что украинская артиллерия практически полностью разбита. По мнению эксперта, у ВСУ уже нет никакой надежды, что им удастся ударить по России."Я хочу сказать, что для украинцев это очень трагично, что сейчас происходит", — резюмировал военный.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231014/panika-1902772215.html
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"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
Экс-разведчик Риттер: ВСУ оказались на грани уничтожения из-за больших потерь