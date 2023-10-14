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"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой - РИА Новости, 14.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 14.10.2023 (обновлено: 19:25 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/tragediya-1902784862.html
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой - РИА Новости, 14.10.2023
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой
ВСУ понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T16:55
2023-10-14T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ВСУ понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong."Потери ВСУ просто умопомрачительны. &lt;…&gt; Да, у них остались какие-то резервы, которые они бросят в бой, но по сути армия разбита, она просто уничтожена", — отметил он.Президенту Владимиру Зеленскому сообщают об огромных потерях танков и БМП, а также предупреждают, что украинская артиллерия практически полностью разбита. По мнению эксперта, у ВСУ уже нет никакой надежды, что им удастся ударить по России."Я хочу сказать, что для украинцев это очень трагично, что сейчас происходит", — резюмировал военный.ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
https://ria.ru/20231014/panika-1902772215.html
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в мире, россия, владимир зеленский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО
"Бросят в бой". Зеленскому сообщили о трагедии на передовой

Экс-разведчик Риттер: ВСУ оказались на грани уничтожения из-за больших потерь

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. ВСУ понесли колоссальные потери, из-за которых они находятся на грани полного уничтожения, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
"Потери ВСУ просто умопомрачительны. <…> Да, у них остались какие-то резервы, которые они бросят в бой, но по сути армия разбита, она просто уничтожена", — отметил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
СМИ: планы Путина по Украине вызывали панику у Зеленского
15:41
Президенту Владимиру Зеленскому сообщают об огромных потерях танков и БМП, а также предупреждают, что украинская артиллерия практически полностью разбита. По мнению эксперта, у ВСУ уже нет никакой надежды, что им удастся ударить по России.
«
"Я хочу сказать, что для украинцев это очень трагично, что сейчас происходит", — резюмировал военный.
ВСУ с начала июня пытаются наступать на Запорожском, Южнодонецком и Артемовском направлениях, бросая в бой подразделения, подготовленные и вооруженные НАТО. Как подчеркивал Владимир Путин, ни на одном участке фронта им не удалось добиться значимых успехов. По словам министра обороны Сергея Шойгу, только за сентябрь потери украинской армии составили более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружений.
Президент Украины Владимир Зеленский
"Они бежали". Неожиданный приказ Зеленского ВСУ вызвал шок в США
Вчера, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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