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В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе - РИА Новости, 14.10.2023
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19:50 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/tela-1902812287.html
В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе
В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе - РИА Новости, 14.10.2023
В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе
Тела двух бездомных найдены в сточной трубе на юго-западе Москвы под МКАД, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T19:50
2023-10-14T19:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Тела двух бездомных найдены в сточной трубе на юго-западе Москвы под МКАД, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. "На улице Старобитцевская в сточной трубе под МКАД были обнаружены два тела лиц без определенного места жительства", - сказал представитель экстренных служб. Он уточнил, что на место были направлены все службы города, в том числе медики и полиция. В настоящий момент тела извлечены, на месте работают следователи.
https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе

На юго-западе Москвы тела двух бездомных нашли в сточной трубе

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Тела двух бездомных найдены в сточной трубе на юго-западе Москвы под МКАД, сообщили РИА Новости в экстренных службах города.
"На улице Старобитцевская в сточной трубе под МКАД были обнаружены два тела лиц без определенного места жительства", - сказал представитель экстренных служб.
Он уточнил, что на место были направлены все службы города, в том числе медики и полиция. В настоящий момент тела извлечены, на месте работают следователи.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
В Москве в квартире нашли расчлененное тело женщины
11 октября, 18:13
 
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