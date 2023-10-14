https://ria.ru/20231014/tela-1902812287.html

В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе

В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе - РИА Новости, 14.10.2023

В Москве нашли тела двух бездомных в сточной трубе

Тела двух бездомных найдены в сточной трубе на юго-западе Москвы под МКАД, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T19:50

2023-10-14T19:50

2023-10-14T19:50

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892951781_0:129:3093:1868_1920x0_80_0_0_67b3c4af58ccf1bd7b1c62b9cdfac165.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Тела двух бездомных найдены в сточной трубе на юго-западе Москвы под МКАД, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. "На улице Старобитцевская в сточной трубе под МКАД были обнаружены два тела лиц без определенного места жительства", - сказал представитель экстренных служб. Он уточнил, что на место были направлены все службы города, в том числе медики и полиция. В настоящий момент тела извлечены, на месте работают следователи.

https://ria.ru/20231011/telo-1902099677.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва