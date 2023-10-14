Рейтинг@Mail.ru
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/svo-1902736348.html
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.10.2023
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области
Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:09
2023-10-14T12:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста - уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно", - написал Сальдо. Противник продолжает обстреливать города и посёлки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам, подчеркнул глава региона, отметив, что накануне ранение получил 50-летний мирный житель в селе Раденск Алешкинского округа. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" работают на подавление вражеской артиллерии и пресечение агрессивных действий боевиков киевского режима. За прошедшие сутки на правом берегу уничтожена гаубица Д-30 с расчётом (в районе посёлка Инженерное под Херсоном), места скопления живой силы противника в посёлке Антоновка и на острове Алексеевский, два пункта дислокации боевиков в Бериславе (на видео). Общие потери врага убитыми и ранеными за вчера составили около 100 боевиков", - рассказал губернатор.
https://ria.ru/20231010/vsu-1901673717.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4b78920920b47a250fccbe20042fc9b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Сальдо: ВС России пресекли высадку десанта ВСУ у Антоновского моста

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«
"Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста - уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно", - написал Сальдо.
Боевая работа расчетов буксируемых гаубиц Д-30 ЦВО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Российские военные уничтожили три лодки ВСУ под Херсоном
10 октября, 10:29
Противник продолжает обстреливать города и посёлки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам, подчеркнул глава региона, отметив, что накануне ранение получил 50-летний мирный житель в селе Раденск Алешкинского округа.
"Военнослужащие группировки войск "Днепр" работают на подавление вражеской артиллерии и пресечение агрессивных действий боевиков киевского режима. За прошедшие сутки на правом берегу уничтожена гаубица Д-30 с расчётом (в районе посёлка Инженерное под Херсоном), места скопления живой силы противника в посёлке Антоновка и на острове Алексеевский, два пункта дислокации боевиков в Бериславе (на видео). Общие потери врага убитыми и ранеными за вчера составили около 100 боевиков", - рассказал губернатор.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала