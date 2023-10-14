https://ria.ru/20231014/svo-1902736348.html
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.10.2023
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области
Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:09
2023-10-14T12:09
2023-10-14T12:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста - уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно", - написал Сальдо. Противник продолжает обстреливать города и посёлки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам, подчеркнул глава региона, отметив, что накануне ранение получил 50-летний мирный житель в селе Раденск Алешкинского округа. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" работают на подавление вражеской артиллерии и пресечение агрессивных действий боевиков киевского режима. За прошедшие сутки на правом берегу уничтожена гаубица Д-30 с расчётом (в районе посёлка Инженерное под Херсоном), места скопления живой силы противника в посёлке Антоновка и на острове Алексеевский, два пункта дислокации боевиков в Бериславе (на видео). Общие потери врага убитыми и ранеными за вчера составили около 100 боевиков", - рассказал губернатор.
https://ria.ru/20231010/vsu-1901673717.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области
Сальдо: ВС России пресекли высадку десанта ВСУ у Антоновского моста