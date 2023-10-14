https://ria.ru/20231014/svo-1902736348.html

Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 14.10.2023

Российские военные пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области

Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:09

2023-10-14T12:09

2023-10-14T12:09

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898655119_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_97a31bb9785fb363060a9fac494f9bdf.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пресечена попытка высадки десанта ВСУ на левом берегу Днепра у Антоновского моста, уничтожены четыре лодки с экипажем противника, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Пресечена попытка высадки на левом берегу у Антоновского моста - уничтожены четыре лодки, их экипажи пошли на дно", - написал Сальдо. Противник продолжает обстреливать города и посёлки левобережья Херсонской области, снаряды и мины прилетают по жилым домам, подчеркнул глава региона, отметив, что накануне ранение получил 50-летний мирный житель в селе Раденск Алешкинского округа. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" работают на подавление вражеской артиллерии и пресечение агрессивных действий боевиков киевского режима. За прошедшие сутки на правом берегу уничтожена гаубица Д-30 с расчётом (в районе посёлка Инженерное под Херсоном), места скопления живой силы противника в посёлке Антоновка и на острове Алексеевский, два пункта дислокации боевиков в Бериславе (на видео). Общие потери врага убитыми и ранеными за вчера составили около 100 боевиков", - рассказал губернатор.

https://ria.ru/20231010/vsu-1901673717.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность