https://ria.ru/20231014/sud-1902742233.html

В Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда

В Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда - РИА Новости, 14.10.2023

В Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда

Здание мирового суда загорелось в рабочем посёлке Ванино Хабаровского края, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, сообщает надзорное ведомство... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T12:49

2023-10-14T12:49

2023-10-14T12:55

происшествия

хабаровский край

константин савинов

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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Здание мирового суда загорелось в рабочем посёлке Ванино Хабаровского края, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, сообщает надзорное ведомство Хабаровского края. По данным ведомства, пожар произошел ночью в субботу, 14 октября, в рабочем посёлке Ванино. "Произошел пожар в здании мирового суда, на место происшествия выезжал прокурор Ванинского района Константин Савин... Прокуратура Ванинского района контролирует ход процессуальной проверки, а также проверяет своевременность принятия спасательными службами мер по ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавляют, что "обстоятельства выясняются". Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что здание суда поджег неизвестный. "Неизвестного, который совершил поджог, ищут. Видимо, что-то кинул в окно. Полностью выгорело помещение администратора суда", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

https://ria.ru/20231006/podzhog-1900897904.html

хабаровский край

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происшествия, хабаровский край, константин савинов