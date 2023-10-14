https://ria.ru/20231014/sud-1902742233.html
В Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда
В Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда - РИА Новости, 14.10.2023
В Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда
Здание мирового суда загорелось в рабочем посёлке Ванино Хабаровского края, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, сообщает надзорное ведомство... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:49
2023-10-14T12:49
2023-10-14T12:55
происшествия
хабаровский край
константин савинов
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Здание мирового суда загорелось в рабочем посёлке Ванино Хабаровского края, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, сообщает надзорное ведомство Хабаровского края. По данным ведомства, пожар произошел ночью в субботу, 14 октября, в рабочем посёлке Ванино. "Произошел пожар в здании мирового суда, на место происшествия выезжал прокурор Ванинского района Константин Савин... Прокуратура Ванинского района контролирует ход процессуальной проверки, а также проверяет своевременность принятия спасательными службами мер по ликвидации возгорания", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве добавляют, что "обстоятельства выясняются". Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что здание суда поджег неизвестный. "Неизвестного, который совершил поджог, ищут. Видимо, что-то кинул в окно. Полностью выгорело помещение администратора суда", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
https://ria.ru/20231006/podzhog-1900897904.html
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происшествия, хабаровский край, константин савинов
Происшествия, Хабаровский край, Константин Савинов
В Хабаровском крае неизвестный поджег здание суда
Прокуратура: в Хабаровском крае неизвестный поджег здание мирового суда
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости.
Здание мирового суда загорелось в рабочем посёлке Ванино Хабаровского края, прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, сообщает надзорное ведомство
Хабаровского края.
По данным ведомства, пожар произошел ночью в субботу, 14 октября, в рабочем посёлке Ванино.
"Произошел пожар в здании мирового суда, на место происшествия выезжал прокурор Ванинского района Константин Савин
... Прокуратура Ванинского района контролирует ход процессуальной проверки, а также проверяет своевременность принятия спасательными службами мер по ликвидации возгорания", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавляют, что "обстоятельства выясняются".
Источник, знакомый с ситуацией, уточнил РИА Новости, что здание суда поджег неизвестный.
"Неизвестного, который совершил поджог, ищут. Видимо, что-то кинул в окно. Полностью выгорело помещение администратора суда", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
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