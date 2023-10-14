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Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев - РИА Новости, 14.10.2023
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08:00 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев - РИА Новости, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
В Брюсселе, чьи гранды исполнительной (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен) и законодательной (спикер Европарламента Метсола) властей отправились накануне в... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T08:00
2023-10-14T08:00
аналитика
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
палестина
вашингтон (штат)
израиль
хамас
евросоюз
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В Брюсселе, чьи гранды исполнительной (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен) и законодательной (спикер Европарламента Метсола) властей отправились накануне в Израиль, все время пытаются, как там принято выражаться, выбрать "правильную сторону истории". Попытки практически всегда оканчиваются неудачей, потому что "правильная сторона истории" постоянно меняется. В зависимости и от собственных бизнес-интересов и отношений европейской элиты, и от того, как на позицию Евросоюза посмотрят с другого берега Атлантики.Современный западноевропейский политический блок был зачат отцами-основателями, чтобы исключить возможность возникновения военных конфликтов как на самом континенте, так и в мировом масштабе и чтобы не возник соблазн стать одной из сторон конфликта.Роль громоотвода, пугала — а по совместительству "плохого парня" — играл СССР. Ресурсы у "плохих русских" покупали, но идеологически с нами сражались.Как только "Красный проект" прекратил существование, ЕС оказался в растерянности — враг повержен, другого такого же масштаба не наблюдалось, но, оглядев окрестности континента и решив, что теперь нужно повоевать с "оставшимся советским влиянием", брюссельские начали раскачивать Балканы. Раскачали до гражданской войны в Югославии и исчезновения страны под названием СФРЮ. И на время притихли. Очаг напряжения — с помощью России в том числе — на Балканах худо-бедно разрядили.В то же самое время ответственные израильские политики заключили договор с палестинцами, вошедший в историю как "соглашения Осло". Главной идеей документа был принцип — мир в обмен на территории, как и провозглашение приверженности резолюции ООН о создании двух государств.Умиротворенный хотя бы поверхностно Ближний Восток — приговор бизнес-интересам тех, кто зарабатывает деньги на хаосе. Довести ситуацию до кровавого абсолюта требовалось, причем требовалось спешно. Через два года после подписания соглашений с Палестиной был убит один из архитекторов мирного процесса Ицхак Рабин. А еще раньше, зная, что мирные переговоры через посредников-норвежцев начались, те, кто с Рабином не был согласен, стали заигрывать с другой стороной, тоже представляющей палестинцев, но, в отличие от Арафата, фанатически религиозной. Потом это движение получило название ХАМАС.Европейские политики, тогда еще сохранявшие хотя бы видимость самостоятельности во внешней политике, Палестину, ту, что представлял Арафат и его движение ФАТХ, поддерживали активно финансово. Из чувства самосохранения прежде всего, поскольку значение имели и голоса мусульманского населения на выборах, и поставки нефти и газа. Умело маневрируя, гроссмейстерам Старого Света удавалось сохранять равновесие симпатий и антипатий. Хотя периодически упреки в "европейском антисемитизме" звучали, в дискуссиях — открытых и закрытых — удавалось найти компромисс.Но сидевшим перед доской в черно-белую клеточку и двигавшим на ней фигуры было невдомек, что их атлантические партнеры всем "сицилианским защитам" предпочитают удары лома. Чтобы собственные издержки были минимальны, а чужой крови пролить по максимуму. Потому что так проще делать бизнес. Главное, выбрать правильный момент. И точно рассчитать удар. Собственно, вся внешняя политика американских партнеров ЕС сводилась к бесконечному насилию — по-другому у Вашингтона не бывает.Нынешний виток кризиса на Ближнем Востоке европейский блок заставил отойти — пока на словах — даже от попытки миротворчества, для которого требуется сохранение отношений с Палестиной. На то, что союзнические обязательства США в отношении Израиля выполнены не были, в Брюсселе закрыли глаза. Хотя где, как не в этом центре принятия решений, отлично известно, что американское АНБ прослушивает всю планету, и даже им, насквозь лояльным Вашингтону, сложно исключить, что по каким-то причинам Агентство национальной безопасности США не слушало тех, кого считало военными и политическими лидерами ХАМАС. И не сообщало данные прослушки израильским властям.Точно так же сложно предположить, что в Вашингтоне не понимают, что Евросоюз с его довольно крупной еврейской и мусульманской общинами, да еще учитывая возможную новую волну беженцев, может просто разорвать изнутри. И эта опасность не менее значима, чем дефицит тех же нефтепродуктов, если и когда нефтедобывающими странами Арабского Востока в отношении ЕС будет введено эмбарго за, так сказать, смену геополитической ориентации.Из ЕС Америка в случае еще большего обострения ситуации и еще больших жертв и крови может очень легко сделать козла отпущения.Мы видели, как это происходит: опыт у Вашингтона накоплен достаточный.Да, пока это выглядит устрашающей гипотезой. Но столь же невероятным еще неделю назад выглядело предположение, что ХАМАС убьет более тысячи израильтян, а сотни возьмет в заложники. Поэтому Европе, когда-то умевшей показывать чудеса дипломатической изворотливости, судя по всему, стоит готовиться к развитию событий внутри самого блока по худшему — если не по наихудшему — из сценариев.
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палестина
вашингтон (штат)
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Елена Караева
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аналитика, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, палестина, вашингтон (штат), израиль, хамас, евросоюз, еврокомиссия
Аналитика, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Палестина, Вашингтон (штат), Израиль, Хамас, Евросоюз, Еврокомиссия

Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев

© AFP 2023 / Mohammed AbedМужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
В Брюсселе, чьи гранды исполнительной (глава Еврокомиссии фон дер Ляйен) и законодательной (спикер Европарламента Метсола) властей отправились накануне в Израиль, все время пытаются, как там принято выражаться, выбрать "правильную сторону истории". Попытки практически всегда оканчиваются неудачей, потому что "правильная сторона истории" постоянно меняется. В зависимости и от собственных бизнес-интересов и отношений европейской элиты, и от того, как на позицию Евросоюза посмотрят с другого берега Атлантики.
Современный западноевропейский политический блок был зачат отцами-основателями, чтобы исключить возможность возникновения военных конфликтов как на самом континенте, так и в мировом масштабе и чтобы не возник соблазн стать одной из сторон конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Нетаньяху встретился с главой Еврокомиссии в Тель-Авиве
Вчера, 18:08
Роль громоотвода, пугала — а по совместительству "плохого парня" — играл СССР. Ресурсы у "плохих русских" покупали, но идеологически с нами сражались.
Как только "Красный проект" прекратил существование, ЕС оказался в растерянности — враг повержен, другого такого же масштаба не наблюдалось, но, оглядев окрестности континента и решив, что теперь нужно повоевать с "оставшимся советским влиянием", брюссельские начали раскачивать Балканы. Раскачали до гражданской войны в Югославии и исчезновения страны под названием СФРЮ. И на время притихли. Очаг напряжения — с помощью России в том числе — на Балканах худо-бедно разрядили.
В то же самое время ответственные израильские политики заключили договор с палестинцами, вошедший в историю как "соглашения Осло". Главной идеей документа был принцип — мир в обмен на территории, как и провозглашение приверженности резолюции ООН о создании двух государств.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Нетаньяху провел встречу с членами нового чрезвычайного правительства
Вчера, 17:42
Умиротворенный хотя бы поверхностно Ближний Восток — приговор бизнес-интересам тех, кто зарабатывает деньги на хаосе. Довести ситуацию до кровавого абсолюта требовалось, причем требовалось спешно. Через два года после подписания соглашений с Палестиной был убит один из архитекторов мирного процесса Ицхак Рабин. А еще раньше, зная, что мирные переговоры через посредников-норвежцев начались, те, кто с Рабином не был согласен, стали заигрывать с другой стороной, тоже представляющей палестинцев, но, в отличие от Арафата, фанатически религиозной. Потом это движение получило название ХАМАС.
Европейские политики, тогда еще сохранявшие хотя бы видимость самостоятельности во внешней политике, Палестину, ту, что представлял Арафат и его движение ФАТХ, поддерживали активно финансово. Из чувства самосохранения прежде всего, поскольку значение имели и голоса мусульманского населения на выборах, и поставки нефти и газа. Умело маневрируя, гроссмейстерам Старого Света удавалось сохранять равновесие симпатий и антипатий. Хотя периодически упреки в "европейском антисемитизме" звучали, в дискуссиях — открытых и закрытых — удавалось найти компромисс.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Посол Палестины призвал решить ситуацию с доставкой помощи в Газу
Вчера, 18:47
Но сидевшим перед доской в черно-белую клеточку и двигавшим на ней фигуры было невдомек, что их атлантические партнеры всем "сицилианским защитам" предпочитают удары лома. Чтобы собственные издержки были минимальны, а чужой крови пролить по максимуму. Потому что так проще делать бизнес. Главное, выбрать правильный момент. И точно рассчитать удар. Собственно, вся внешняя политика американских партнеров ЕС сводилась к бесконечному насилию — по-другому у Вашингтона не бывает.
Нынешний виток кризиса на Ближнем Востоке европейский блок заставил отойти — пока на словах — даже от попытки миротворчества, для которого требуется сохранение отношений с Палестиной. На то, что союзнические обязательства США в отношении Израиля выполнены не были, в Брюсселе закрыли глаза. Хотя где, как не в этом центре принятия решений, отлично известно, что американское АНБ прослушивает всю планету, и даже им, насквозь лояльным Вашингтону, сложно исключить, что по каким-то причинам Агентство национальной безопасности США не слушало тех, кого считало военными и политическими лидерами ХАМАС. И не сообщало данные прослушки израильским властям.
МИД России - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Израиля в Москве защиту населения
Вчера, 17:43
Точно так же сложно предположить, что в Вашингтоне не понимают, что Евросоюз с его довольно крупной еврейской и мусульманской общинами, да еще учитывая возможную новую волну беженцев, может просто разорвать изнутри. И эта опасность не менее значима, чем дефицит тех же нефтепродуктов, если и когда нефтедобывающими странами Арабского Востока в отношении ЕС будет введено эмбарго за, так сказать, смену геополитической ориентации.
Из ЕС Америка в случае еще большего обострения ситуации и еще больших жертв и крови может очень легко сделать козла отпущения.
Мы видели, как это происходит: опыт у Вашингтона накоплен достаточный.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана палестино-израильский конфликт
Вчера, 18:29
Да, пока это выглядит устрашающей гипотезой. Но столь же невероятным еще неделю назад выглядело предположение, что ХАМАС убьет более тысячи израильтян, а сотни возьмет в заложники. Поэтому Европе, когда-то умевшей показывать чудеса дипломатической изворотливости, судя по всему, стоит готовиться к развитию событий внутри самого блока по худшему — если не по наихудшему — из сценариев.
 
АналитикаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреПалестинаВашингтон (штат)ИзраильХамасЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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