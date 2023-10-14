https://ria.ru/20231014/steklo-1902757740.html

В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку

В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку - РИА Новости, 14.10.2023

В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку

Сочинские полицейские проводят проверку из-за разбитого лобового стекла премиального автомобиля Rolls-Royce, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T14:24

2023-10-14T14:24

2023-10-14T14:38

происшествия

сочи

краснодарский край

rolls-royce motor cars

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902759763_0:88:644:450_1920x0_80_0_0_f9d20441e295b94f3efdb011a85d4f69.jpg

СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Сочинские полицейские проводят проверку из-за разбитого лобового стекла премиального автомобиля Rolls-Royce, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram-канале "ЧП Сочи" выложили фото люксового автомобиля Rolls-Royce с разбитым лобовым стеклом, на котором лежал крупный булыжник. В публикации говорилось, что стекло разбил неизвестный в центре Сочи. Как пояснили агентству в краевом МВД, владелец Rolls-Royce обратился к правоохранителям с заявлением из-за разбитого стекла. "Полиция Сочи по данному факту проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230911/zaderzhanie-1895593323.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, краснодарский край, rolls-royce motor cars