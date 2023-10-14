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В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку - РИА Новости, 14.10.2023
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14:24 14.10.2023 (обновлено: 14:38 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/steklo-1902757740.html
В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку
В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку - РИА Новости, 14.10.2023
В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку
Сочинские полицейские проводят проверку из-за разбитого лобового стекла премиального автомобиля Rolls-Royce, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T14:24
2023-10-14T14:38
происшествия
сочи
краснодарский край
rolls-royce motor cars
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СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Сочинские полицейские проводят проверку из-за разбитого лобового стекла премиального автомобиля Rolls-Royce, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее в Telegram-канале "ЧП Сочи" выложили фото люксового автомобиля Rolls-Royce с разбитым лобовым стеклом, на котором лежал крупный булыжник. В публикации говорилось, что стекло разбил неизвестный в центре Сочи. Как пояснили агентству в краевом МВД, владелец Rolls-Royce обратился к правоохранителям с заявлением из-за разбитого стекла. "Полиция Сочи по данному факту проводит проверку", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, сочи, краснодарский край, rolls-royce motor cars
Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Rolls-Royce Motor Cars
В Сочи разбили лобовое стекло Rolls-Royce, полиция проведет проверку

В Сочи разбили лобовое стекло премиального Rolls-Royce, МВД проведет проверку

© ЧП Сочи/TelegramАвтомобиль Rolls-Royce на улице Сочи с разбитым лобовым стеклом
Автомобиль Rolls-Royce на улице Сочи с разбитым лобовым стеклом
© ЧП Сочи/Telegram
Автомобиль Rolls-Royce на улице Сочи с разбитым лобовым стеклом
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 окт - РИА Новости. Сочинские полицейские проводят проверку из-за разбитого лобового стекла премиального автомобиля Rolls-Royce, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в Telegram-канале "ЧП Сочи" выложили фото люксового автомобиля Rolls-Royce с разбитым лобовым стеклом, на котором лежал крупный булыжник. В публикации говорилось, что стекло разбил неизвестный в центре Сочи.
Как пояснили агентству в краевом МВД, владелец Rolls-Royce обратился к правоохранителям с заявлением из-за разбитого стекла.
"Полиция Сочи по данному факту проводит проверку", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияСочиКраснодарский крайRolls-Royce Motor Cars
 
 
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