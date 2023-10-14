https://ria.ru/20231014/ssha-1902785019.html

США анонсируют новые санкции против Китая, пишут СМИ

США анонсируют новые санкции против Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2023

США анонсируют новые санкции против Китая, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T16:56

2023-10-14T16:56

2023-10-14T16:56

технологии

китай

сша

вашингтон (штат)

джо байден

в мире

экономика

санкции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/72/1506327203_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1540f38c2fc4ef04641aa826601f8459.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях в сфере экспорта микропроцессоров в Китай, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. "Администрация Байдена планирует объявить о новом регулировании чипов для искусственного интеллекта, которые могут продаваться в Китай", - пишет издание. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда правил, ограничивающих экспорт оборудования и комплектующих для производства передовых микросхем компаниям, расположенным в Китае. Ожидается, что новые ограничения будут объявлены уже в начале следующей недели, став очередным шагом Белого дома, направленным на попытки ограничить развитие военного потенциала КНР в области искусственного интеллекта. Целью нововведений станет устранение лазеек в тех механизмах экспортного контроля, которые объявлялись в прошлом году. Кроме того, как уточняется, ограничения будут распространяться на чипы меньшей мощности по сравнению с теми, что уже подпадают под запрет на экспорт в КНР, а также на оборудование для их производства. Ранее газета Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в Китай чипов и облачных сервисов, используемых для технологий искусственного интеллекта. Помимо поставок микропроцессоров, под экспортными ограничениями также могут оказаться облачные сервисы для китайских компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта. Глава министерства торговли США Джина Раймондо заявляла в сентябре, что Вашингтон стремится к тому, чтобы военные Китая не получили доступ к передовым американских технологиям и впоследствии не применили бы их против самих же США. В министерстве коммерции КНР меры США по ограничению экспорта чипов в Китай называют нарушающими рыночные правила. Согласно позиции Пекина, такие шаги приводят к раздробленности на мировом рынке полупроводников.

https://ria.ru/20231014/ssha-1902772009.html

https://ria.ru/20231014/aviatsiya-1902759548.html

китай

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, китай, сша, вашингтон (штат), джо байден, в мире, экономика, санкции