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В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия - РИА Новости, 14.10.2023
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15:41 14.10.2023 (обновлено: 16:56 14.10.2023)
https://ria.ru/20231014/ssha-1902772009.html
В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия
В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия - РИА Новости, 14.10.2023
В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия
Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон заявил в своем докладе, что российско-украинский конфликт и противостояние Израиля... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:41
2023-10-14T16:56
в мире
сша
украина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон заявил в своем докладе, что российско-украинский конфликт и противостояние Израиля с ХАМАС могут кардинально поменять ситуацию в мире."Конфликт на Украине, усугубленный нападением на Израиль, произошедшим на прошлой неделе, может иметь далеко идущие последствия для рынков энергоносителей и продовольствия, мировой торговли и геополитических отношений. Возможно, это самое опасное время в мире за последние десятилетия", — говорится в публикации.Даймон добавил, что банк пытается сохранять оптимизм, но прорабатывает все возможные варианты развития событий.Как писал ранее Bloomberg, конфликт между Израилем и ХАМАС может спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, и подорвать мировую экономику, которая уязвима и все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию, добавили в материале.
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сша
украина
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в мире, сша, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Украина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия

Глава JPMorgan заявил об наступлении опаснейшего времени за десятилетия

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон заявил в своем докладе, что российско-украинский конфликт и противостояние Израиля с ХАМАС могут кардинально поменять ситуацию в мире.
«
"Конфликт на Украине, усугубленный нападением на Израиль, произошедшим на прошлой неделе, может иметь далеко идущие последствия для рынков энергоносителей и продовольствия, мировой торговли и геополитических отношений. Возможно, это самое опасное время в мире за последние десятилетия", — говорится в публикации.
Даймон добавил, что банк пытается сохранять оптимизм, но прорабатывает все возможные варианты развития событий.
Как писал ранее Bloomberg, конфликт между Израилем и ХАМАС может спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, и подорвать мировую экономику, которая уязвима и все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию, добавили в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины
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В миреСШАУкраинаИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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