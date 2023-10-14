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В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия
В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия - РИА Новости, 14.10.2023
В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия
Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон заявил в своем докладе, что российско-украинский конфликт и противостояние Израиля... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T15:41
2023-10-14T15:41
2023-10-14T16:56
в мире
сша
украина
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон заявил в своем докладе, что российско-украинский конфликт и противостояние Израиля с ХАМАС могут кардинально поменять ситуацию в мире."Конфликт на Украине, усугубленный нападением на Израиль, произошедшим на прошлой неделе, может иметь далеко идущие последствия для рынков энергоносителей и продовольствия, мировой торговли и геополитических отношений. Возможно, это самое опасное время в мире за последние десятилетия", — говорится в публикации.Даймон добавил, что банк пытается сохранять оптимизм, но прорабатывает все возможные варианты развития событий.Как писал ранее Bloomberg, конфликт между Израилем и ХАМАС может спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, и подорвать мировую экономику, которая уязвима и все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию, добавили в материале.
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в мире, сша, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Украина, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия
Глава JPMorgan заявил об наступлении опаснейшего времени за десятилетия