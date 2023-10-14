https://ria.ru/20231014/ssha-1902772009.html

В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия

В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия - РИА Новости, 14.10.2023

В США объявили о наступлении самого опасного времени за десятилетия

Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон заявил в своем докладе, что российско-украинский конфликт и противостояние Израиля... РИА Новости, 14.10.2023

2023-10-14T15:41

2023-10-14T15:41

2023-10-14T16:56

в мире

сша

украина

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Генеральный директор одного из крупнейших банков мира JPMorgan Джейми Даймон заявил в своем докладе, что российско-украинский конфликт и противостояние Израиля с ХАМАС могут кардинально поменять ситуацию в мире."Конфликт на Украине, усугубленный нападением на Израиль, произошедшим на прошлой неделе, может иметь далеко идущие последствия для рынков энергоносителей и продовольствия, мировой торговли и геополитических отношений. Возможно, это самое опасное время в мире за последние десятилетия", — говорится в публикации.Даймон добавил, что банк пытается сохранять оптимизм, но прорабатывает все возможные варианты развития событий.Как писал ранее Bloomberg, конфликт между Израилем и ХАМАС может спровоцировать рецессию, если в него вступят больше стран, и подорвать мировую экономику, которая уязвима и все еще пытается восстановиться после всплеска инфляции, обострившейся из-за конфликта на Украине. Война в нефтедобывающем регионе вновь разгонит инфляцию, добавили в материале.

https://ria.ru/20231011/zelenskiy-1901900718.html

сша

украина

израиль

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в мире, сша, украина, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году