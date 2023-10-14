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США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава - РИА Новости, 14.10.2023
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12:35 14.10.2023
https://ria.ru/20231014/ssha-1902740673.html
США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава
США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава - РИА Новости, 14.10.2023
США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава
Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии, а также на северном острове Хоккайдо для отработки обороны... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T12:35
2023-10-14T12:35
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии, а также на северном острове Хоккайдо для отработки обороны удаленных островов, сообщил телеканал NHK. Маневры с участием сухопутных сил самообороны Японии и морской пехоты США продлятся до конца месяца с участием 6400 человек. Церемония начала учений прошла в городе Кумамото. "Эти учения напрямую связаны с безопасностью Японии и Индо-Тихоокеанского региона", - сказал на церемонии командующий западной армией сухопутных сил самообороны Японии Тосикадзу Яманэ. Командующий 3-й группой тылового обслуживания морской пехоты США Адам Чалкли отметил, что "важно укреплять наши связи, так как нам доверена защита государства". В ходе учений американские военные впервые будут развернуты на острове Исигаки на Окинаве, расположенном по соседству с Тайванем, и вместе с японскими силами самообороны отработают ситуацию приближения морских и воздушных судов противника к юго-западным удаленным островам Нансэй. В ходе учений впервые состоятся полеты конвертопланов Osprey сил самообороны Японии над Окинавой. На острове Хоккайдо пройдут стрельбы с использованием боевых патронов. Как отмечает телеканал, учения проходят с учетом возрастающей активности Китая.
https://ria.ru/20231014/ucheniya-1902735669.html
https://ria.ru/20231013/nato-1902442251.html
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в мире, япония, сша, окинава, безопасность
В мире, Япония, США, Окинава, Безопасность
США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава

NHK: США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава

© AP Photo / Shizuo KambayashiВоенный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patriot
Военный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patriot - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Военный Японии возле зенитно-ракетного комплекса Patriot. Архивное фото
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии, а также на северном острове Хоккайдо для отработки обороны удаленных островов, сообщил телеканал NHK.
Маневры с участием сухопутных сил самообороны Японии и морской пехоты США продлятся до конца месяца с участием 6400 человек. Церемония начала учений прошла в городе Кумамото.
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"Эти учения напрямую связаны с безопасностью Японии и Индо-Тихоокеанского региона", - сказал на церемонии командующий западной армией сухопутных сил самообороны Японии Тосикадзу Яманэ.
Командующий 3-й группой тылового обслуживания морской пехоты США Адам Чалкли отметил, что "важно укреплять наши связи, так как нам доверена защита государства".
В ходе учений американские военные впервые будут развернуты на острове Исигаки на Окинаве, расположенном по соседству с Тайванем, и вместе с японскими силами самообороны отработают ситуацию приближения морских и воздушных судов противника к юго-западным удаленным островам Нансэй.
В ходе учений впервые состоятся полеты конвертопланов Osprey сил самообороны Японии над Окинавой. На острове Хоккайдо пройдут стрельбы с использованием боевых патронов. Как отмечает телеканал, учения проходят с учетом возрастающей активности Китая.
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