https://ria.ru/20231014/spetspodrazdeleniya-1902720905.html
Спецподразделения якутских операторов БПЛА начнут формировать для СВО
Спецподразделения якутских операторов БПЛА начнут формировать для СВО - РИА Новости, 14.10.2023
Спецподразделения якутских операторов БПЛА начнут формировать для СВО
Спецподразделения якутских снайперов и операторов БПЛА начнут формировать для участия в спецоперации, заявил глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала... РИА Новости, 14.10.2023
2023-10-14T10:09
2023-10-14T10:09
2023-10-14T10:09
надежные люди
айсен николаев
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 окт - РИА Новости. Спецподразделения якутских снайперов и операторов БПЛА начнут формировать для участия в спецоперации, заявил глава республики Айсен Николаев в эфире телеканала "Россия 24". По словам главы региона, Якутия продолжит помогать бойцам на СВО. В воинские части из республики поставлены более сотни видов различной техники. "Сейчас у нас есть ряд серьезных проработок с воинскими частями... о том, чтобы по тем направлениям, где якутяне показали себя с самой лучшей стороны... Например, это не только снайпера, но и многих наших ребят хвалят за работу с беспилотными летательными аппаратами... Будут создаваться определенные специализированные подразделения, полностью состоящие из якутян. Практически все вопросы отработали, и в скором времени такие части мы здесь начнем формировать", - рассказал Николаев. Ранее сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу особо отметил работу главы Якутии по набору добровольцев для участия в СВО, их отряд получил боевую славу, а командир - звание Героя России.
https://ria.ru/20231004/zaryadka-1900402718.html
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айсен николаев, россия, республика саха (якутия)
Надежные люди, Айсен Николаев, Россия, Республика Саха (Якутия)
Спецподразделения якутских операторов БПЛА начнут формировать для СВО
Спецподразделения якутских снайперов и операторов БПЛА сформируют для СВО